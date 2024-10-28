https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zafer-partili-sevdagul-tuncer-gozaltina-alindi-1089747729.html

Zafer Partili Sevdagül Tunçer gözaltına alındı

Zafer Partili Sevdagül Tunçer gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilişkin iddiaları üzerine gözaltına alındı. Tunçer, ifadesinin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T13:09+0300

2024-10-28T13:09+0300

2024-10-28T13:09+0300

türkiye

zafer partisi

sevdagül tuncer

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

gözaltı

gözaltı kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/03/1060749707_0:0:627:352_1920x0_80_0_0_b35c76c13114a9aec2d2a3b77089f7c0.png

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer’in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki usulsüzlükleri ifşa ettiği sosyal medya paylaşımları sonrasında polis tarafından ifadesi alındı.Sevdagül Tunçer neden gözaltına alındı?Tunçer, önceki gün sabah saatlerinde evinden polis ekipleri tarafından alınarak Kağıthane Sadabat Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Tunçer, karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. Tunçer, ifadesinin alınmasını şöyle değerlendirdi:Serbest bırakıldıEvinden alınarak polis eşliğinde ifadeye götürüldüğünü belirten Tunçer, “Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi korkutamayacaksınız. Susturamayacaksınız. Hukuk iktidarların fahişesi değildir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ozgur-ozel-imamogluna-iliskin-siyasi-yasak-aciklamasi-oyle-bir-surec-yurur-ki-aday-olur-1089737500.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sevdagül tunçer gözaltı, sevda gül tunçer gözaltı, sevdagül tuncer gözaltı