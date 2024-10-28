https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/zafer-partili-sevdagul-tuncer-gozaltina-alindi-1089747729.html
Zafer Partili Sevdagül Tunçer gözaltına alındı
Zafer Partili Sevdagül Tunçer gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilişkin iddiaları üzerine gözaltına alındı. Tunçer, ifadesinin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T13:09+0300
2024-10-28T13:09+0300
2024-10-28T13:09+0300
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zafer partisi
sevdagül tuncer
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
gözaltı
gözaltı kararı
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer’in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki usulsüzlükleri ifşa ettiği sosyal medya paylaşımları sonrasında polis tarafından ifadesi alındı.Sevdagül Tunçer neden gözaltına alındı?Tunçer, önceki gün sabah saatlerinde evinden polis ekipleri tarafından alınarak Kağıthane Sadabat Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Tunçer, karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. Tunçer, ifadesinin alınmasını şöyle değerlendirdi:Serbest bırakıldıEvinden alınarak polis eşliğinde ifadeye götürüldüğünü belirten Tunçer, “Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi korkutamayacaksınız. Susturamayacaksınız. Hukuk iktidarların fahişesi değildir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ozgur-ozel-imamogluna-iliskin-siyasi-yasak-aciklamasi-oyle-bir-surec-yurur-ki-aday-olur-1089737500.html
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sevdagül tunçer gözaltı, sevda gül tunçer gözaltı, sevdagül tuncer gözaltı
Zafer Partili Sevdagül Tunçer gözaltına alındı
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ilişkin iddiaları üzerine gözaltına alındı. Tunçer, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer’in, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki usulsüzlükleri ifşa ettiği sosyal medya paylaşımları sonrasında polis tarafından ifadesi alındı.
Sevdagül Tunçer neden gözaltına alındı?
Tunçer, önceki gün sabah saatlerinde evinden polis ekipleri tarafından alınarak Kağıthane Sadabat Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada ifadesi alınan Tunçer, karakoldaki işlemlerin ardından savcılığın talimatı üzerine serbest bırakıldı. Tunçer, ifadesinin alınmasını şöyle değerlendirdi:
-Aralık 2023’te tüm belgeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çocuk yurtlarında uygulanan şiddeti, il müdürlerinin usulsüzlüklerini, kadın düşmanı tarikatçı yapılanmayı ortaya koyduğum bir paylaşım yaptım.Bakanlık bu yetkililer hakkında soruşturma başlatmadı, gitti benim hakkımda şikâyetçi oldu. İlgili il müdürlüklerindeki çalışanların görev yerlerini değiştirdi.
Evinden alınarak polis eşliğinde ifadeye götürüldüğünü belirten Tunçer, “Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk, yolsuzluğu bulaştırmadığı kurum kalmadı. Hepsini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi korkutamayacaksınız. Susturamayacaksınız. Hukuk iktidarların fahişesi değildir” dedi.