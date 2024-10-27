https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/kerem-akturkoglundan-hat-trick-benfica-rio-aveyi-5-0-yendi-1089732057.html

Kerem Aktürkoğlu'ndan hat-trick: Benfica, Rio Ave'yi 5-0 yendi

Kerem Aktürkoğlu'ndan hat-trick: Benfica, Rio Ave'yi 5-0 yendi

Sputnik Türkiye

Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı Rio Ave karşılaşmasında Benfica maçı 5-0 skorla kazandı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T23:57+0300

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spor

kerem aktürkoğlu

benfica futbol takımı

hat-trick

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Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 8. haftada Rio Ave'yi konuk eden Benfica milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla maçı 5-0 kazandı.Kerem Aktürkoğlu, 12, 16 ve 45+2'nci dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Aktürkoğlu, 63. dakikada yerini Mohammed Zeki Amdouni'ye bıraktı.Benfica'nın diğer gollerini ise 79'uncu dakikada Andreas Schjelderup ve 81'inci dakikada Amdouni attı. Benfica 5-0 galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve üçüncü sıradaki yerini korudu.Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı?Benfica formasıyla ligde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 8'e çıkardı. Milli futbolcu forma giydiği 7 maçta da skora doğrudan etkiledi. Bu maçların 6'sında gol atan Kerem, Boavista karşılaşmasında ise ağları havalandırmamasına rağmen 2 asistle skora katkı yaptı.Ligdeki gol sayısını 5'e çıkartan Kerem Aktürkoğlu, gol krallığı yarışında ise 3'üncü sıraya yükseldi.Kaç hat-trick yaptı?Kerem Aktürkoğlu Benfica'daki başarısıyla kariyerinde 4'üncü kez hat-trick yapmış oldu. Milli futbolcu daha önce Galatasaray formasıyla 2, Erzincanspor formasıyla ise 1 kez hat-trick yapmıştı.

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