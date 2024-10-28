https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/uzmani-asi-tedarikinde-yasanan-sorunlari-anlatiyor-bu-durum-asi-karsitlarina-yeni-bir-arguman-1089755342.html

Uzmanı aşı tedarikinde yaşanan sorunları anlatıyor; ‘Bu durum aşı karşıtlarına yeni bir argüman vermiş oluyor’

Uzmanı aşı tedarikinde yaşanan sorunları anlatıyor; ‘Bu durum aşı karşıtlarına yeni bir argüman vermiş oluyor’

Sputnik Türkiye

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın yaptığı ankette ASM çalışanlarının yüzde 78.3’ü aşı tedariği ile ilgili sorun yaşadıklarını belirtmişti. Yine aynı dönem... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T15:27+0300

2024-10-28T15:27+0300

2024-10-28T15:27+0300

sağlik

birlik ve dayanışma sendikası

aile sağlığı merkezi

asm

sağlık bakanlığı

aile hekimlikleri

aşı

aşı karşıtlığı

aşı zorunluluğu

aşı tedarik sorunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_379816137a6b262edcaceaafa9a25437.jpg

Geçtiğimiz aylarda, Birlik ve Dayanışma Sendikası, aşı tedarikleri ile ilgili 20 ilde aile sağlığı merkezlerinde anket çalışması yapmış, ankette yer alan verilere göre ASM çalışanlarının yüzde 78.3’ü aşı tedariği ile ilgili sorun yaşadıklarını belirtmişti. Tedarik sorunu nedeniyle aşı ertelemek zorunda kalanların oranı ise yüzde 72.5’ti. Yine aynı dönem Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki aile hekimliklerine bir yazı göndermiş, aşı stoklarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, Hepatit B aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda kısıtlamalar yaşanabileceğini belirtmişti. Peki aşı yetersizliğinin temel nedeni ne? Aşı tedarikinde yaşanan sorunlar neler? Aile Sağlığı Merkezlerinde aşı eksikliği yaşanmasının çocuk sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkileri nedir? Aşı karşıtlığının artmasına neden olur mu? Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük Sputnik’e özel anlattı.‘Aşı yetersizliği konusunda bizlere açıklanmış bir neden yok’Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, birkaç aydır Hepatit B, Hepatit A ve tetanoz olmak üzere aşı tedarikinde sorunlar olduğunu belirtirken bu sorunun temel nedenlerini şöyle sıraladı:‘Zamanında ve tam yapılmayan aşılama da tam koruma sağlamaz’Mengücük, zamanında ve tam yapılmayan aşılamanın tam koruma sağlayamacağının altını çizerken Aile Sağlığı Merkezlerinde aşı eksikliği yaşanmasının çocuk sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerini şu sözlerle aktardı:“Şimdiye kadar kısmen ertelenerek de olsa tüm aşıları zamanında yapmaya çalışılıyor ve eksik aşılı bebek, çocuk, gebe olmamasına dikkat ediliyor. Aşılar kısıtlı gelmesine rağmen İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ihtiyacın aciliyetine göre bir yerden alınıp diğer birimlere veriliyor. Bu da tabi gereksiz zaman ve iş kaybına neden oluyor. Az da olsa kişilerin kendilerinin ücretle temin etmesiyle de aşılama eksik kalmıyor. Aşı yetersizliği ve bu nedenle yapılan erteleme ya da randevu verilmiş ama aşı olmadığı için daha sonraki bir tarihe çağrı yapılacağı söylenen durumlarda aile ve kişilerle aramızda güven ilişkisi bozulabiliyor ve endişe yaratabiliyor. Bu yetersizliğin uzun sürmesi veya daha da artması, özellikle nüfus hareketliliği olan bölgelerde eksik aşılamalara neden olabilir. Zamanında ve tam yapılmayan aşılama da tam koruma sağlamaz. Bu da ne yazık ki aşı ile korunulabilen bulaşıcı hastalıklara fırsat verebilir. Biz, bu aşamaya gelmeden sorunun giderilmesini ve Sağlık Bakanlığının tedarik- lojistik sorunları ve ne zaman giderileceği konusunda daha şeffaf olmasını bekliyoruz.”‘Aşı karşıtlığı bir çeşit moda, ne yazık ki artıyor’Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, aşı tedarikinde yaşanan aksamaların aşı karşıtlarına yeni bir argüman verdiğini kaydetti:“Bu durum aşı karşıtlarına yeni ve başka bir argüman vermiş oluyor. Özellikle aşılamanın önemi ve gerekliliği konusunda yoğun çabayla ikna edilmiş ailelerin, aşının temin edilememesi ile kolayca vazgeçmesi mümkün olabilir. Aşı karşıtlığı bir çeşit moda halinde ne yazık ki artıyor. Aşı yaptırmamalarına rağmen çocuklarının hastalanmadığı iddiasını ise tamamen şimdiye kadar en üst düzeyde ve başarılı şekilde yapılmış olan tüm aşıları tamamlanmış bebek ve çocuklara, toplumsal bağışıklığa borçlular. Aşı karşıtlığının ve aşısız çocukların artması ile böyle kalmayacak. Ne yazık ki korunabileceği halde aşısız çocuklarda bu hastalıklardan ölüm veya sekeller olacak. Bu korkunç durumlar henüz aşıların var olmadığı zamanlarda yaşandı. Elimizde böylesine güçlü bir koruma aracı varken bunların yaşanabilme olasılığı bizleri çok ürkütüyor ve üzüyor. Ailelerin, çeşitli yanlış bilgi ve teşvikler nedeniyle aşı karşıtlığını sahiplenmesi ve savunmasıyla çok büyük risk aldıklarını, vicdani sorumluluklarını bilmeleri gerekiyor.”‘Satın alma süreçleri ve dışa bağımlılık aşı tedariğinde sorunlara neden olabilir’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/asi-karsitligi-da-bulasici-hastaliklar-da-artiyor-asi-olanlar-da-risk-altinda-1087685826.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

aşı nedir, aşı takvimi, aşı sayısı, aşı tedarik nedir, aşı tedariği, aşı tedarik zinciri aş, aşı tedarik aşaması, aşı tedarikçileri, aşı tedarikçi ağı, aşı tedarikçisi, aşı tedarik sorunu, birlik ve dayanışma sendikası, asm, aile sağlığı merkezi, sağlık bakanlığı, aile hekimlikleri, aşı tedarik sorunu, aşı, aşı tedariği, aşı stokları, aşı karşıtlığı, tedarik sorunu, hepatit b aşısı, aşı eksikliği, birlik ve dayanışma sendikası genel başkanı derya mengücük