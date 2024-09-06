https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/asi-karsitligi-da-bulasici-hastaliklar-da-artiyor-asi-olanlar-da-risk-altinda-1087685826.html

Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor: 'Aşı olanlar da risk altında'

Aşı karşıtlığı da bulaşıcı hastalıklar da artıyor: 'Aşı olanlar da risk altında'

Sputnik Türkiye

Aşı karşıtlığının artması 'insanlığı' tehdit ederken çocukluk çağı aşılarının bile yaptırılmaması sorunun giderek büyümesine neden oluyor. Kontrol altına... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T16:15+0300

2024-09-06T16:15+0300

2024-09-06T16:15+0300

türkiye

aşı

aşı karşıtlığı

zorunlu aşı

çocuk

doç. dr. gonca keskindemirci,

prof. dr. selim badur

dünya sağlık örgütü (dsö)

kızamık

pandemi

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Okulların açılmasına sayılı günler kala uzmanlar artan aşı karşıtlığına ve bunun tehlikeli sonuçlarına dikkat çekiyor. Aşı karşıtlığının küresel bir sağlık sorunu olduğunun altı çizilirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ‘insanlığı tehdit eden 10 sağlık problemi’ içerisine ‘aşı karşıtlığını’ da aldı. Türkiye’de durum nedir? Aşı karşıtlığı artıyor mu? Rutin aşıların bile uygulanmaması ne gibi riskler taşıyor? Uzmanlar konuyu tüm boyutlarıyla Sputnik'e anlattı. 'Bulaşıcı hastalıklar artışa geçecek'Aşı karşıtlığının son yıllarda tüm dünyada belirgin bir biçimde arttığının altını çizen İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Badur buna bağlı olarak bulaşıcı hastalıkların yayılımının da arttığını vurguladı.Okulların açılmasıyla birlikte ‘bulaşıcı hastalıkların artışa geçeceği düşüncesinin yadsınmaz bir gerçek’ olduğunu dile getiren Prof. Dr. Badur, “Kızamık örneğini düşünürsek, aşı karşıtlığının artışına paralel olarak, gelişmiş ülkelerde, örneğin Avrupa ülkelerinde, 2000’li yıllara gelirken kontrol altına alındığı düşünülen bu enfeksiyon hastalığını, 21. Yüzyıla girdiğimizde süratle artış gösterdiği; bu sorunun net olarak çocuklarını aşılatmayan ailelerin yaklaşımından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ülkemizde de 2000’lere gelirken 100’lerle ifade edilen kızamık olgularının sayısı, aniden binli sayılara yükselmiş ve hastalık ciddi bir sağlık sorun olarak değerlendirilmiştir. Yaşanan bu gelişmede, her ne kadar olumsuz koşularda ülkemize sığınan göçmenlerin rolüne dikkatler çekilse de asıl nedenin çocuklarını aşılatmayan ya da rapel (hatırlatma) dozlarını yaptırmayan erişkinlerin olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Kızamık kolay bulaşan bir hastalıktır ve kızamıktan korunmanın yolu, aşılanmaktan geçer“ diye konuştu.‘Bireysel özgürlükler’ kapsamında değerlendirmesi bir hata'Aşı karşıtlığının artmakta olduğunun hem sayısal verilerle hem de toplum genelinde dillendirilen ‘aşı karşıtı’ söylevlerden anlaşıldığını kaydeden Prof. Dr. Badur şunları söyledi;'Kızamık artışının nedeni aşı karşıtlığı'Aşılanma oranı düştükçe, kızamık, su çiçeği gibi ‘ortadan kalkan’ hastalıkların yeniden artabileceği uyarısının altını çizen Prof. Dr. Badur şu bilgileri paylaştı: Aşısız çocuk, aşılı çocuk için de riskAşılı çocuklar için ‘aşı yapılmayan çocuklarla’ bir arada olmanın risk oluşturacağını dile getiren Prof. Dr. Badur sözlerini şöyle sürdürdü; 'Hurafelerden uzak durun'Türkiye’de aşıların gelişmiş bir takvim uyarınca ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Prof. Dr. Badur, ailelerin özellikle hurafeler şeklinde, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan söylentilere rağbet etmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Pandemi, aşı karşıtlığını artırdıProf. Dr. Badur’un dikkat çektiği bir nokta ise aşı karşıtlığının pandemi ile birlikte artışa geçmesi:'Çocukluk çağındaki aşı retleri toplum sağlığını tehdit ediyor'Aşılamanın en iyi halk sağlığı uygulamalarından biri olduğunu ve aşının mümkün olan en erken yaşta yapılmasının önemine dikkat çeken İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Keskindemirci, özellikle ilk bir yaşta aşılamanın olmaması durumunda menenjit, zatürre, kızamık hastalığının daha fazla görüldüğünü, aşılamanın hastalıkların önüne geçerek ölümleri de engellediğini dile getirdi.Aşı reddinin sağlıksız nesillerin yetişmesine neden olacağına işaret eden Doç. Dr. Keskindemirci, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gelecekteki 10 tehditten birini aşı reddi olarak gördüğünü vurguladı. Doç. Dr. Keskindemirci, şu bilgileri verdi:

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