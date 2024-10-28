https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbullular-dikkat-bu-yollar-yarin-trafige-kapali-1089751437.html

İstanbullular dikkat: Bu yollar yarın trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat: Bu yollar yarın trafiğe kapalı

Sputnik Türkiye

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanıyor. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T13:47+0300

2024-10-28T13:47+0300

2024-10-28T13:47+0300

yaşam

29 ekim cumhuriyet bayramı

kapalı yollar

vatan caddesi

tören

resmi tören

geçit töreni

trafik

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İstanbul Valiliği, yarın kentte yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Sabah 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı ve bulvara çıkan bütün yollar kapalı. Açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek. Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ulastirma-bakanligi-duyurdu-29-ekimde-marmaray-izban-baskentray-ve-istanbul-havalimani-metrosu-1089742368.html

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vatan caddesi kapalı mı, 29 ekim yol kapalı mı, vatan caddesi kapalı mı 29 ekim,