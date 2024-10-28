https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbullular-dikkat-bu-yollar-yarin-trafige-kapali-1089751437.html
İstanbullular dikkat: Bu yollar yarın trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat: Bu yollar yarın trafiğe kapalı
Sputnik Türkiye
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanıyor. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T13:47+0300
2024-10-28T13:47+0300
2024-10-28T13:47+0300
yaşam
29 ekim cumhuriyet bayramı
kapalı yollar
vatan caddesi
tören
resmi tören
geçit töreni
trafik
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İstanbul Valiliği, yarın kentte yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Sabah 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı ve bulvara çıkan bütün yollar kapalı. Açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek. Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ulastirma-bakanligi-duyurdu-29-ekimde-marmaray-izban-baskentray-ve-istanbul-havalimani-metrosu-1089742368.html
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vatan caddesi kapalı mı, 29 ekim yol kapalı mı, vatan caddesi kapalı mı 29 ekim,
vatan caddesi kapalı mı, 29 ekim yol kapalı mı, vatan caddesi kapalı mı 29 ekim,
İstanbullular dikkat: Bu yollar yarın trafiğe kapalı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapanıyor.
İstanbul Valiliği, yarın kentte yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı. Sabah 06.00'dan itibaren Vatan Caddesi olarak bilinen Adnan Menderes Bulvarı ve bulvara çıkan bütün yollar kapalı.
Açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri kapsamında yarın Fatih'teki Vatan Caddesi'nde "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" programı düzenlenecek. Program dolayısıyla yarın saat 06.00'dan program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile bulvara çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ile Fevzipaşa Caddesi kullanılabilecek.