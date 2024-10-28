https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/trump-putin-ukrayna-harekatini-afganistandan-cekilen-abdyi-kagittan-kaplan-saydigi-icin-baslatti-1089739087.html

Trump: Putin, Ukrayna harekatını Afganistan'dan çekilen ABD'yi 'kağıttan kaplan' saydığı için başlattı

Trump: Putin, Ukrayna harekatını Afganistan'dan çekilen ABD'yi 'kağıttan kaplan' saydığı için başlattı

Sputnik Türkiye

ABD'de Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Trump, New York'taki seçim mitingi sırasında Başkan Joe Biden yönetimini Afganistan ve Ukrayna politikası üzerinden... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

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Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak seçimlere yönelik mitinglerine New York'ta devam etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata Afganistan'dan utanç verici şekilde çekilen ABD'yi 'kağıttan kaplan' olarak gördüğü için başlattığını savundu.Yaşanan gelişmelerden iktidardaki Demokrat Parti yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulayan Trump, "ABD Afganistan'dan çekildi ve bunu onursuzca ve güçsüz bir şekilde, ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir utançla yaptı. Putin bize baktı ve muhtemelen 'kağıttan kaplana' dönüştüğümüze karar verdi, ardından Ukrayna'ya gitti ve gerisi tarih oldu" dedi.Trump, başkanlık yaptığı dönemde de Ukrayna'nın Putin'in 'gözüne battığını' ancak buna rağmen Rus liderle iyi geçindiğini de anımsattı.Cumhuriyetçi Parti başkan adayı, New York mitingindeki konuşması sırasında Putin'in adını 2 kez anarken, 4 kez Rusya, 5 kez de Ukrayna sözcüklerini kullandı.

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