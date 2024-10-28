https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/trabzonspor-fenerbahce-macinin-biletleri-yarin-satista-bilet-fiyatlari-aciklandi-1089766104.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışta: Bilet fiyatları açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri yarın satışta: Bilet fiyatları açıklandı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri yarından itibaren satışta olacak. Trabzonspor Kulübü bilet fiyatlarını açıkladı. Trabzonspor-Fenerbahçe... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T19:51+0300

2024-10-28T19:51+0300

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ligin merakla beklenen maçında biletlerse yarın satışa çıkacak. Trabzonspor karşılaşmanın bilet fiyatlarını da duyurdu. Buna göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçının en yüksek bilet fiyatı 5000 TL olurken en ucuz biletse 400TL' den satılacak.Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:VIP Platinum-B: 5.000 TLVIP Platinum-A/C: 4.500 TLVIP Gold: 3.750 TLVIP Silver: 3.000 TLBatı: 1.250 TLDoğu: 900 TLFırtına: 800 TLGüney-Kuzey Kale Arkası: 400 TLTrabzonspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?3 Kasım Pazar günü Papara Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray---besiktas-maci-ilk-11ler-aciklandi-1089765274.html

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