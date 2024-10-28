https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/sokakta-oynayan-uc-yasindaki-cocugu-ezerek-oldurdu-vicdan-azabindan-intihar-etti-1089759067.html

Sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü: Vicdan azabından intihar etti

Sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü: Vicdan azabından intihar etti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da annesinin yanında sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, aracında intihar etti. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T16:33+0300

2024-10-28T16:33+0300

2024-10-28T16:33+0300

türkiye

esenyurt

kaza

kaza sebebi

çocuk ölümü

intihar

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Esenyurt'ta meydana gelen olayda, kargo firması soförü Erdal Ç., sokakta annesiyle birlikte oyun oynayan üç yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, şöför Erdal Ç. aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Bölgeden uzaklaşan Erdal Ç. aracını kenara çekerek kendisini içeriye kilitledi ve intihar etti. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/17-gun-arayla-iki-kaza-okulun-kapisi-iki-kez-parcalandi-1089524870.html

türkiye

esenyurt

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Sputnik Türkiye

esenyurt, kaza, kaza sebebi, çocuk ölümü, intihar