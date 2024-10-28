https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/sokakta-oynayan-uc-yasindaki-cocugu-ezerek-oldurdu-vicdan-azabindan-intihar-etti-1089759067.html
Sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü: Vicdan azabından intihar etti
Sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü: Vicdan azabından intihar etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da annesinin yanında sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, aracında intihar etti. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T16:33+0300
2024-10-28T16:33+0300
2024-10-28T16:33+0300
türkiye
esenyurt
kaza
kaza sebebi
çocuk ölümü
intihar
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Esenyurt'ta meydana gelen olayda, kargo firması soförü Erdal Ç., sokakta annesiyle birlikte oyun oynayan üç yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, şöför Erdal Ç. aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Bölgeden uzaklaşan Erdal Ç. aracını kenara çekerek kendisini içeriye kilitledi ve intihar etti. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/17-gun-arayla-iki-kaza-okulun-kapisi-iki-kez-parcalandi-1089524870.html
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esenyurt, kaza, kaza sebebi, çocuk ölümü, intihar
esenyurt, kaza, kaza sebebi, çocuk ölümü, intihar
Sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü: Vicdan azabından intihar etti
İstanbul'da annesinin yanında sokakta oynayan üç yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü, aracında intihar etti.
Esenyurt'ta meydana gelen olayda, kargo firması soförü Erdal Ç., sokakta annesiyle birlikte oyun oynayan üç yaşındaki Ö.K. isimli çocuğa çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, şöför Erdal Ç. aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.
Bölgeden uzaklaşan Erdal Ç. aracını kenara çekerek kendisini içeriye kilitledi ve intihar etti. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.