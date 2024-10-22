https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/17-gun-arayla-iki-kaza-okulun-kapisi-iki-kez-parcalandi-1089524870.html
17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı
17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de el freni çekilmeyen otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtuldu. günler önce aynı noktada benzer... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:29+0300
2024-10-22T13:29+0300
2024-10-22T13:29+0300
türkiye
izmir
okul
trafik kazası
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İzmir'de bir okul kapısında 17 gün arayla benzer kazalar meydana geldi.4 kişi son anda kurtulduSürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki 35 N 9304 plakalı araç, okulun bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli, koşup gelen öğretmenin ikazıyla son anda kazadan yara almadan kurtuldu.Aynı okulda daha önce de kaza olmuştuGeçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. ve G.G.Ş. yaralanmıştı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ogretmenin-kapisini-kirdiran-mudur-aciga-alindi-1088244140.html
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izmir, okul, trafik kazası
izmir, okul, trafik kazası
17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı
İzmir'de el freni çekilmeyen otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtuldu. günler önce aynı noktada benzer bir kaza meydana gelmişti.
İzmir'de bir okul kapısında 17 gün arayla benzer kazalar meydana geldi.
Sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki 35 N 9304 plakalı araç, okulun bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli, koşup gelen öğretmenin ikazıyla son anda kazadan yara almadan kurtuldu.
Aynı okulda daha önce de kaza olmuştu
Geçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. ve G.G.Ş. yaralanmıştı.
Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.