https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/17-gun-arayla-iki-kaza-okulun-kapisi-iki-kez-parcalandi-1089524870.html

17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı

17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de el freni çekilmeyen otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtuldu. günler önce aynı noktada benzer... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T13:29+0300

2024-10-22T13:29+0300

2024-10-22T13:29+0300

türkiye

izmir

okul

trafik kazası

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İzmir'de bir okul kapısında 17 gün arayla benzer kazalar meydana geldi.4 kişi son anda kurtulduSürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki 35 N 9304 plakalı araç, okulun bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli, koşup gelen öğretmenin ikazıyla son anda kazadan yara almadan kurtuldu.Aynı okulda daha önce de kaza olmuştuGeçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. ve G.G.Ş. yaralanmıştı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/ogretmenin-kapisini-kirdiran-mudur-aciga-alindi-1088244140.html

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izmir, okul, trafik kazası