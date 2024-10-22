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17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı
17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de el freni çekilmeyen otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtuldu. günler önce aynı noktada benzer... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T13:29+0300
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türkiye
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İzmir'de bir okul kapısında 17 gün arayla benzer kazalar meydana geldi.4 kişi son anda kurtulduSürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki 35 N 9304 plakalı araç, okulun bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli, koşup gelen öğretmenin ikazıyla son anda kazadan yara almadan kurtuldu.Aynı okulda daha önce de kaza olmuştuGeçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. ve G.G.Ş. yaralanmıştı. Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.
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izmir, okul, trafik kazası
izmir, okul, trafik kazası

17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısı iki kez parçalandı

13:29 22.10.2024
© İHA-AW31232617 gün arayla iki kaza: Okulun kapısına dubalı demir önlemi
17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısına dubalı demir önlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
© İHA-AW312326
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İzmir'de el freni çekilmeyen otomobil, bir okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtuldu. günler önce aynı noktada benzer bir kaza meydana gelmişti.
İzmir'de bir okul kapısında 17 gün arayla benzer kazalar meydana geldi.

4 kişi son anda kurtuldu

Sürücüsü tarafından el freni çekilmeyen park halindeki 35 N 9304 plakalı araç, okulun bahçe kapısını kırıp içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli, koşup gelen öğretmenin ikazıyla son anda kazadan yara almadan kurtuldu.

Aynı okulda daha önce de kaza olmuştu

Geçtiğimiz 1 Ekim tarihinde ise S.Ç.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş ve bu sırada okulun önünde bulunan 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. ve G.G.Ş. yaralanmıştı.
Otomobil ise okul bahçesinden ekipler tarafından çıkarılmış, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti.
Öğretmenin kapısını kırdıran müdür açığa alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
TÜRKİYE
Öğretmenin kapısını kırdıran müdür açığa alındı
20 Eylül, 13:21
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