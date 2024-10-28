Seçimler sırasında DDoS saldırıları düzenleyen zanlı Moskova'da yakalandı
16:19 28.10.2024 (güncellendi: 16:26 28.10.2024)
© SputnikRusya Federal Güvenlik Servisi FSB
© Sputnik
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FSB, DDoS saldırılar düzenleyerek bazı seçmenlerin uzaktan oy kullanma sürecine katılmasını engelleyen zanlıyı yakaladı.
Eylül ayındaki Moskova ve Moskova Bölgesi seçimleri sırasında Ukrayna yapımı yazılım kullanarak DDoS saldırıları gerçekleştiren zanlı, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) uzmanları tarafından gözaltına alındı.
FSB'den yapılan açıklamada, "FSB Moskova İl ve Moskova Bölge Müdürlüğü, Moskova Devlet Duması vekilleri ile başkentin belediye ve Moskova Bölgesi'nin bölge makamları için düzenlenen seçimler sırasında Rusya'nın kritik bilgi altyapısına DDoS saldırıları düzenlenmesinde parmağı olan Moskovalı bir şahsın hukuk dışı faaliyetlerine son verdi" dendi.
Operasyonel arama faaliyetleri sonucunda 1963 doğumlu Rusya vatandaşının, kişisel bilgisayarına Ukraynalı hackerlar tarafından geliştirilen bir yazılım yüklediğinin tespit edildiğini bildiren FSB, söz konusu yazılımın internet kaynaklarını bloke etmek amacıyla düzenlenen DDoS saldırılarda kullanıldığının altını çizdi.
Eylül 2024'te zanlının düzenlediği DDoS saldırıları sonucunda seçmenlerin uzaktan elektronik oy kullanma sürecine katılamadığını aktaran FSB, şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını ve tutuklu yargılama kararı verildiğini belirtti.
FSB, zanlının suç ortaklarının belirlenmesi ve diğer DDoS saldırı vakalarının açığa çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.
FSB'den yapılan açıklamada, "FSB Moskova İl ve Moskova Bölge Müdürlüğü, Moskova Devlet Duması vekilleri ile başkentin belediye ve Moskova Bölgesi'nin bölge makamları için düzenlenen seçimler sırasında Rusya'nın kritik bilgi altyapısına DDoS saldırıları düzenlenmesinde parmağı olan Moskovalı bir şahsın hukuk dışı faaliyetlerine son verdi" dendi.
Operasyonel arama faaliyetleri sonucunda 1963 doğumlu Rusya vatandaşının, kişisel bilgisayarına Ukraynalı hackerlar tarafından geliştirilen bir yazılım yüklediğinin tespit edildiğini bildiren FSB, söz konusu yazılımın internet kaynaklarını bloke etmek amacıyla düzenlenen DDoS saldırılarda kullanıldığının altını çizdi.
Eylül 2024'te zanlının düzenlediği DDoS saldırıları sonucunda seçmenlerin uzaktan elektronik oy kullanma sürecine katılamadığını aktaran FSB, şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını ve tutuklu yargılama kararı verildiğini belirtti.
FSB, zanlının suç ortaklarının belirlenmesi ve diğer DDoS saldırı vakalarının açığa çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.