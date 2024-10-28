https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/rusyada-hukum-giyen-abdli-asker-black-imkanim-olsaydi-oyumu-trumpa-verirdim-1089755576.html

Rusya'da hüküm giyen ABD'li asker Black: İmkanım olsaydı, oyumu Trump'a verirdim

Rusya'da hüküm giyen ABD'li asker Black: İmkanım olsaydı, oyumu Trump'a verirdim

Sputnik Türkiye

Rusya'da hapis cezasını çeken ABD'li asker Black, haftaya salı günü yapılacak seçimlerde favorisinin Trump olduğunu belirtti. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T15:10+0300

2024-10-28T15:10+0300

2024-10-28T15:10+0300

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gordon black

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abd başkanlık seçimleri

abd başkanlık seçimleri

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Rusya'nın doğu ucundaki Vladivostok kentinde öldürme tehdidinde bulunma ve hırsızlık suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan ABD'li asker Gordon Black, imkanı olsaydı 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'a oy vermek istediğini söyledi.Sputnik'e demeç veren Black, "Donald Trump… Fikirleri ve son başkanlık döneminde ülke ekonomisini yönetme biçimi ilgimi çekiyor. Böyle bir imkanım olsaydı, ona oy atmak isterdim" dedi.Seçmen kaydını yaptırmadığı için oy kullanamayacağını anlatan Black, daha önce hiçbir seçimde oy vermediğini kaydetti.Savcılığın dosyasına göre, Nisan ayında, görev yaptığı Güney Kore'de bir genç kızla tanıştıktan sonra onu ziyaret etmek için Vladivostok'a giden Black, bir tartışma sırasında güç kullanarak genç kızın boynunu sıkmış ve 10 bin rublesini çalmıştı. Bu eylemi 'hayatı için gerçek bir tehdit olarak gören' genç kız Black'ten şikayetçi olmuştu.Black, 2 Mayıs’ta ülkesine dönmeye hazırlandığı sırada gözaltına alınmıştı. Haziran ayında mahkeme, Black'e öldürme tehdidinde bulunma ve hırsızlık suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/rusya-silahli-kuvvetleri-donbassta-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1089751548.html

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rusya, abd, vladivostok, gordon black, güney kore, donald trump, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri