https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/rusya-silahli-kuvvetleri-donbassta-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1089751548.html
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Tsukurino yerleşimini kontrolü altına aldı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T13:53+0300
2024-10-28T13:53+0300
2024-10-28T13:53+0300
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ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük basın bültenine göre DHC'nin Tsukurino yerleşimi Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne geçti.Son 24 saat içindeki çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu, 2 bin 45 asker yitirdi.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava meydanlarını imha ederken 142 farklı noktada Ukrayna'nın askeri teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 2 ATACMS taktik füzesi, 1 HIMARS çoknamlulu roketatar sistemi roketi ile 120 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/filistin-abdnin-tutumuna-ragmen-bm-uyeligi-icin-cabalarina-devam-edecek-1089745716.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), atacms, himars, himars roket sistemi, rusya silahlı kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), atacms, himars, himars roket sistemi, rusya silahlı kuvvetleri
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Tsukurino yerleşimini kontrolü altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük basın bültenine göre DHC'nin Tsukurino yerleşimi Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne geçti.
Son 24 saat içindeki çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusu, 2 bin 45 asker yitirdi.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava meydanlarını imha ederken 142 farklı noktada Ukrayna'nın askeri teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 2 ATACMS taktik füzesi, 1 HIMARS çoknamlulu roketatar sistemi roketi ile 120 İHA'yı imha etti.