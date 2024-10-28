https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/filistin-abdnin-tutumuna-ragmen-bm-uyeligi-icin-cabalarina-devam-edecek-1089745716.html
'Filistin, ABD'nin tutumuna rağmen BM üyeliği için çabalarına devam edecek'
'Filistin, ABD'nin tutumuna rağmen BM üyeliği için çabalarına devam edecek'
Sputnik Türkiye
ABD'nin Filistin'in BM'ye üyeliği önünde engel çıkaran tutumuna tepkili olan Filistin yönetimi, üyelik için girişimlerini sürdürüyor. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T12:35+0300
2024-10-28T12:35+0300
2024-10-28T12:35+0300
dünya
filistin
abd
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
bm genel kurulu
mahmud el-habaş
avrupa
mahmud abbas
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, ABD'nin muhalefetine rağmen BM'ye tam üyelik için çabalarını sürdüreceğini söyledi.Sputnik'e demeç veren el-Habaş, "ABD'nin çıkardığı tüm engellere rağmen Filistin, bir devlet olarak BM'ye tam üyelik çabalarına devam ediyor ve edecek" dedi.El-Habaş, Filistin devletinin bazı Avrupa ülkeleri tarafından tanınması için girişimlerini sürdüreceğini de belirtti.7 Ekim saldırısından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarına tepki gösteren bazı Avrupa ülkeleri Filistin'i tanıma kararı almıştı İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıdıklarını duyurmuştu.Hangi NATO üyeleri Filistin’in tanıyorNATO üyesi olan Türkiye, Arnavutluk, İspanya, Bulgaristan, Çekya, İzlanda, İsveç, Macaristan, Norveç, Polonya, Karadağ, Slovenya, Slovakya, Romanya çeşitli tarihlerde Filistin Devletini resmen tanıdı.Hangi NATO üyeleri Filistin'i tanımıyorABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor.
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filistin, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, mahmud el-habaş, avrupa, mahmud abbas
filistin, abd, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, mahmud el-habaş, avrupa, mahmud abbas
'Filistin, ABD'nin tutumuna rağmen BM üyeliği için çabalarına devam edecek'
ABD'nin Filistin'in BM'ye üyeliği önünde engel çıkaran tutumuna tepkili olan Filistin yönetimi, üyelik için girişimlerini sürdürüyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmud el-Habaş, ABD'nin muhalefetine rağmen BM'ye tam üyelik için çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Sputnik'e demeç veren el-Habaş, "ABD'nin çıkardığı tüm engellere rağmen Filistin, bir devlet olarak BM'ye tam üyelik çabalarına devam ediyor ve edecek" dedi.
El-Habaş, Filistin devletinin bazı Avrupa ülkeleri tarafından tanınması için girişimlerini sürdüreceğini de belirtti.
7 Ekim saldırısından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarına tepki gösteren bazı Avrupa ülkeleri Filistin'i tanıma kararı almıştı
İspanya, Norveç ve İrlanda, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıdıklarını duyurmuştu.
Hangi NATO üyeleri Filistin’in tanıyor
NATO üyesi olan Türkiye, Arnavutluk, İspanya, Bulgaristan, Çekya, İzlanda, İsveç, Macaristan, Norveç, Polonya, Karadağ, Slovenya, Slovakya, Romanya çeşitli tarihlerde Filistin Devletini resmen tanıdı.
Hangi NATO üyeleri Filistin'i tanımıyor
ABD, Almanya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor.