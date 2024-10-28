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Özbekistan'da parlamento seçimleri tamamlandı: Liberal Demokrat Parti galip çıktı
Özbekistan'da parlamento seçimleri tamamlandı: Liberal Demokrat Parti galip çıktı
Sputnik Türkiye
Özbekistan'da İlk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sisteminin kullanıldığı parlamento seçimine katılım oranı yüzde 74 olurken, en çok oyu Liberal... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T11:47+0300
2024-10-28T11:47+0300
dünya
özbekistan
özbekistan merkez seçim komitesi
seçim
seçim yasası
seçim barajı
genel seçim
liberal parti
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Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, dün yapılan genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti'nin, parlamentodaki 150 sandalyeden 64’ünü kazandığını açıkladı. Yeni anayasanın kabulünden sonra düzenlenen ilk seçimde ilk defa, çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre oy kullanıldı. Komisyon Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, Liberal Demokrat Partinin oyların yüzde 42,7’sini aldığını ve en yüksek temsil hakkına sahip olduğunu duyurdu. Seçimde diğer partilerden Milli Yükseliş Demokrat Partisi yüzde 19,3 oy oranıyla 29, Adalet Sosyal Demokrat Partisi yüzde 14 oy oranıyla 21, Halk Demokrat Partisi yüzde 13 oy oranıyla 20 ve Ekoloji Partisi yüzde 10,7 oy oranıyla 16 sandalye kazandı. Katılım oranı yüzde 74 oldu Toplamda 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 74,72 olarak gerçekleşti; bu, yaklaşık 15 milyon seçmenin oy kullandığı anlamına geliyor. Seçim sürecinde, aralarında AGİT, DSOB, ŞİÖ, İİT, BDT ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın da bulunduğu 50’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşlardan 1000’e yakın gözlemci yer aldı. Sistem nasıl işliyor?Özbekistan’da başkanlık sistemi ile yönetilen parlamentonun Yasama Meclisi 150 üyeden oluşurken, 65 üyeli Senato üç ayda bir toplanıyor. Yeni seçim yasasına göre, en fazla oy alan parti başbakan adayını belirleyip onay için devlet başkanına sunma hakkına sahip olacak. İl meclisleri de gelecek ay toplanarak Senato’da kendilerini temsil edecek senatörleri seçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/kazakistan-ve-ozbekistan-liderlerinden-imza-iki-ulke-muttefiklik-iliskilerini-derinlestirecek-1086644552.html
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özbekistan, özbekistan merkez seçim komitesi, seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, liberal parti
özbekistan, özbekistan merkez seçim komitesi, seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, liberal parti

Özbekistan'da parlamento seçimleri tamamlandı: Liberal Demokrat Parti galip çıktı

11:47 28.10.2024
© Özbekistan CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© Özbekistan Cumhurbaşkanlığı
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Özbekistan'da İlk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sisteminin kullanıldığı parlamento seçimine katılım oranı yüzde 74 olurken, en çok oyu Liberal Demokrat Parti aldı.
Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, dün yapılan genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti'nin, parlamentodaki 150 sandalyeden 64’ünü kazandığını açıkladı. Yeni anayasanın kabulünden sonra düzenlenen ilk seçimde ilk defa, çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre oy kullanıldı.
Komisyon Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, Liberal Demokrat Partinin oyların yüzde 42,7’sini aldığını ve en yüksek temsil hakkına sahip olduğunu duyurdu.
Seçimde diğer partilerden Milli Yükseliş Demokrat Partisi yüzde 19,3 oy oranıyla 29, Adalet Sosyal Demokrat Partisi yüzde 14 oy oranıyla 21, Halk Demokrat Partisi yüzde 13 oy oranıyla 20 ve Ekoloji Partisi yüzde 10,7 oy oranıyla 16 sandalye kazandı.

Katılım oranı yüzde 74 oldu

Toplamda 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 74,72 olarak gerçekleşti; bu, yaklaşık 15 milyon seçmenin oy kullandığı anlamına geliyor.
Seçim sürecinde, aralarında AGİT, DSOB, ŞİÖ, İİT, BDT ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın da bulunduğu 50’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşlardan 1000’e yakın gözlemci yer aldı.

Sistem nasıl işliyor?

Özbekistan’da başkanlık sistemi ile yönetilen parlamentonun Yasama Meclisi 150 üyeden oluşurken, 65 üyeli Senato üç ayda bir toplanıyor. Yeni seçim yasasına göre, en fazla oy alan parti başbakan adayını belirleyip onay için devlet başkanına sunma hakkına sahip olacak. İl meclisleri de gelecek ay toplanarak Senato’da kendilerini temsil edecek senatörleri seçecek.
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