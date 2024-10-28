https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/msb-irakin-kuzeyinde-23-pkklinin-etkisiz-hale-getirildigi-videoyu-paylasti--1089740876.html

MSB, Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurarak video paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurarak video paylaştı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T10:56+0300

2024-10-28T10:56+0300

2024-10-28T11:10+0300

türkiye

irak

pkk

terörist

milli savunma bakanlığı (msb)

pyd

tusaş

tusaş terör saldırısı

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TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ardından Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyonlara devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz" diyerek 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.Açıklamaya, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" notu da düşüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/mit-tusasa-yapilan-hain-saldiri-sonrasi-acikladi-pkkypgye-yonelik-120-hedef-vuruldu--1089660747.html

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irak, pkk, terörist, milli savunma bakanlığı (msb), pyd, tusaş, tusaş terör saldırısı