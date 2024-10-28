https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/msb-irakin-kuzeyinde-23-pkklinin-etkisiz-hale-getirildigi-videoyu-paylasti--1089740876.html
MSB, Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurarak video paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurarak video paylaştı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T10:56+0300
2024-10-28T10:56+0300
2024-10-28T11:10+0300
türkiye
irak
pkk
terörist
milli savunma bakanlığı (msb)
pyd
tusaş
tusaş terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087628932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b3e286496d16c46164eaccd70f0ed0c.jpg
TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ardından Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyonlara devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz" diyerek 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.Açıklamaya, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" notu da düşüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/mit-tusasa-yapilan-hain-saldiri-sonrasi-acikladi-pkkypgye-yonelik-120-hedef-vuruldu--1089660747.html
türkiye
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087628932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b7876a04213de3c38a98a7fb10eb8ef2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
irak, pkk, terörist, milli savunma bakanlığı (msb), pyd, tusaş, tusaş terör saldırısı
irak, pkk, terörist, milli savunma bakanlığı (msb), pyd, tusaş, tusaş terör saldırısı
MSB, Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurarak video paylaştı
10:56 28.10.2024 (güncellendi: 11:10 28.10.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı
ardından Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin
kuzeyine operasyonlara devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz
" diyerek 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Açıklamaya, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" notu da düşüldü.