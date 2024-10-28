https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/meteoroloji-haritayi-paylasti-yagis-geliyor-prof-dr-orhan-senden-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-1089733962.html

Meteoroloji haritayı paylaştı, yağış geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusuna yanıt

Meteoroloji haritayı paylaştı, yağış geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen'den 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusuna yanıt

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminini paylaştı. 28 Ekim'de Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve iç kesimler için sis uyarısı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T07:19+0300

2024-10-28T07:19+0300

2024-10-28T07:21+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Türkiye genelinde bugün (28 Ekim) yağış beklenmiyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yurdun Batı bölgelerine Çarşamba günü (28 Ekim) yağış geliyor. Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere 15 kente yağmur uyarısında bulundu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerdeki hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Sonbaharın etkisini gösterdiğini belirterek sıcaklıkların 4-5 gün daha yüksek kalacağını söyledi. Şen, "Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek" diye konuştu.İstanbul'a kar yağacak mı?Geçen hafta Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı sonrası İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak edilen başlıklar arasında. Şen, "Sıkı bir kış beklemeyelim. Sizin çocukluğunuzdaki kışlar bile İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize" dedi. Meteoroloji uzmanı açıklamasının devamında şunları söyledi:"Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor.Akşamları dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor."İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 19°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 16°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 16°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 12°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 18°CAz bulutluVAN °C, 12°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık

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