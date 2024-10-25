https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-resmi-tatil-mi-bayram-tatilinde-hava-nasil-olacak-1089661840.html

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

"28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi" soruları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 4 gün kala en çok araştırılan konular arasında. 28 Ekim, pazartesi gününe... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T10:47+0300

2024-10-25T10:47+0300

2024-10-25T10:47+0300

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala resmi tatil günleri sorgulanmaya başladı. "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?","29 Ekim resmi tatil mi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün","Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak" sorularının yanıtlarıyla ilgili araştırmalar hızlandı.28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü tatil?Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.29 Ekim resmi tatil mi?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk gelmektedir. Salı günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?Meteoroloji tarafından 5 günlük haritalı hava durumu tahmini paylaşıldı. Buna göre, 26 Ekim Cumartesi günü, 11 ilde yağmur, 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. 27 Ekim Pazar günü, sis ve pus etkili olacak. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü de sis ve pus etkisini gösterecek. İstanbul’da pazartesi günü pus bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü 20 derece civarında seyredecek. Ankara’daki hava sıcaklığı ise 18-19 derece civarında olacak. Pazartesi ve salı günü Ege kıyılarında da pus bekleniyor. İzmir 25, Muğla 27 derece olacak.

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