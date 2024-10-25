28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Galatasaray, başarılı bir mücadele ortaya koydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara'da terör saldırısı... Abdullah Ağar: ‘Birileri Türkiye’nin BRICS zirvesine katılmasından rahatsız olmuş olabilir’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
82 dk
HABER MASASI
Ülkemizde son zamanlarda artan aşı karşıtlığı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sosyal medya nasıl yavaşlatılıyor, kanunen haklarımız neler?
14:05
55 dk
ÖZEL HABER
Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi: Milli uçaktan ANKA SİHA’ya yerli projeler
15:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:20
14 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ’ın ‘hayalet SİHA’ projesi: ANKA 3
15:38
2 dk
ANKARA FARKI
TUSAŞ saldırısı ne anlama geliyor?
15:50
66 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:25
54 dk
PUTIN BRICS ZİRVESİ KAPANIŞINDA KONUŞUYOR
'Rusya'yı tehdit etmek anlamsız'
18:22
59 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye 'Dubai çikolatası' furyası: Turları bile başladı
20:04
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’yi kana bulayan terör: Son 10 yılda yaşananlar
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Havacılık devi Boeing 6 milyar dolar zarar etti
20:56
1 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türk savunma sanayisinde SAHA EXPO neden önemli?
21:12
3 dk
SESLİ HABER
BRICS'ten Filistin'in BM'ye tam üye olmasına destek
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini kullandı
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beşiktaş hariç takımlarımız doğrudan play-off oynamadan çıkabilecek duruma gelebilirler'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Merkez Bankası Başkanı’ndan asgari ücret açıklaması
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Ahmet Koç, stüdyo konuğumuz
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-resmi-tatil-mi-bayram-tatilinde-hava-nasil-olacak-1089661840.html
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
"28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi" soruları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 4 gün kala en çok araştırılan konular arasında. 28 Ekim, pazartesi gününe... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T10:47+0300
2024-10-25T10:47+0300
türkiye
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
bayram
hava durumu
istanbul hava durumu
resmi tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089661686_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7f0cad2bbb2a32c4118778fd11fada8e.jpg
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala resmi tatil günleri sorgulanmaya başladı. "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?","29 Ekim resmi tatil mi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün","Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak" sorularının yanıtlarıyla ilgili araştırmalar hızlandı.28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü tatil?Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.29 Ekim resmi tatil mi?29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk gelmektedir. Salı günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?Meteoroloji tarafından 5 günlük haritalı hava durumu tahmini paylaşıldı. Buna göre, 26 Ekim Cumartesi günü, 11 ilde yağmur, 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. 27 Ekim Pazar günü, sis ve pus etkili olacak. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü de sis ve pus etkisini gösterecek. İstanbul’da pazartesi günü pus bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü 20 derece civarında seyredecek. Ankara’daki hava sıcaklığı ise 18-19 derece civarında olacak. Pazartesi ve salı günü Ege kıyılarında da pus bekleniyor. İzmir 25, Muğla 27 derece olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/meb-okullara-10-kasim-ataturku-anma-etkinlikleri-yazisi-yolladi-etkinlikler-4-8-kasimda--1089518238.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089661686_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_213742ed14585baa333d07f9583d8460.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
28 ekim tatil mi, 29 ekim resmi tatil mi, 28 ekim yarım gün mü, pazartesi okullar tatil mi, 29 ekim kaç gün tatil, cumhuriyet bayramı tatili kaç gün, 29 ekim cumhuriyet bayramı tatili hava durumu, bayram tatili hava durumu, 28 ekim hava durumu, 29 ekim hava durumu, hafta sonu hava durumu
28 ekim tatil mi, 29 ekim resmi tatil mi, 28 ekim yarım gün mü, pazartesi okullar tatil mi, 29 ekim kaç gün tatil, cumhuriyet bayramı tatili kaç gün, 29 ekim cumhuriyet bayramı tatili hava durumu, bayram tatili hava durumu, 28 ekim hava durumu, 29 ekim hava durumu, hafta sonu hava durumu

28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

10:47 25.10.2024
© AA29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA
Abone ol
"28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi" soruları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na 4 gün kala en çok araştırılan konular arasında. 28 Ekim, pazartesi gününe denk geliyor ve 29 Ekim'in salı günü tatil olmasıyla birlikte öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplam 4 gün tatil yapacak. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatilinde hava nasıl olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala resmi tatil günleri sorgulanmaya başladı. "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?","29 Ekim resmi tatil mi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün","Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak" sorularının yanıtlarıyla ilgili araştırmalar hızlandı.

28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü tatil?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil olacak. 28 Ekim 2024 tarihinde mesai yarım gün olarak işlenecek.

29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk gelmektedir. Salı günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji tarafından 5 günlük haritalı hava durumu tahmini paylaşıldı. Buna göre, 26 Ekim Cumartesi günü, 11 ilde yağmur, 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. 27 Ekim Pazar günü, sis ve pus etkili olacak. 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü de sis ve pus etkisini gösterecek.
İstanbul’da pazartesi günü pus bekleniyor. Megakentte hava sıcaklığı 28 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı günü 20 derece civarında seyredecek. Ankara’daki hava sıcaklığı ise 18-19 derece civarında olacak. Pazartesi ve salı günü Ege kıyılarında da pus bekleniyor. İzmir 25, Muğla 27 derece olacak.
Anıtkabir - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
TÜRKİYE
MEB, okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı yolladı: Etkinlikler 4-8 Kasım'da
22 Ekim, 11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала