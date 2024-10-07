https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ramazan-culha-kimdir-kim-milyoner-olmak-ister-kuran-i-kerimde-hangisinin-adi-gecer-1088892630.html

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı: 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı: 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Sputnik Türkiye

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda devam eden programda, 19 yaşındaki... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soruya ulaşmak herkesin hayali, ancak az kişinin başarısı. Ramazan Çulha, 11 soruyu doğru yanıtlayarak bu büyük anı yaşadı ve final sorusuna kadar gelerek izleyicilere nefes kesen bir yarışma sundu.1 milyon TL'lik soru ne oldu?Yarışmada 12. soruya ulaşmayı başaran genç yarışmacıya sorulan soru şuydu: "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" Şıklar arasında Hz. Havva, Hz. Mikail, Habil ve Kabil bulunuyordu. Çulha'nın tercihi Hz. Havva olurken, doğru cevap B şıkkındaki Hz. Mikail'di.Büyük hayal, büyük hayal kırıklığıVerdiği yanlış yanıt sonrası yarışmaya 50 bin TL'lik ödülle veda eden Ramazan Çulha, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, "İlk düşündüğün her zaman doğrudur. Pişman değilim" dedi. Genç yarışmacı, başarısını annesine adadığını belirterek, "Annemi gururlandırdığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Ramazan Çulha kimdir?Sinoplu olan ve bu sene İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenim gören Ramazan Çulha, tekerlekli sandalye kullanıyor. Yarışmaya hayat hikayesiyle damga vuran Çulha, "Bacaklarımda güç yok, sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum" diyerek izleyicilerin gönlünü kazandı. Çulha'nın azmi ve cesareti izleyicilere ilham kaynağı oldu.

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