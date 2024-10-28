https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/kabine-toplantisinda-gundem-yogun-hangi-konular-masada-1089762068.html

Kabine Toplantısı'nda gündem yoğun: Hangi konular masada?

Kabine Toplantısı'nda gündem yoğun: Hangi konular masada?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Gündemde, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ve sonrasında PKK'ya yönelik... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T17:23+0300

2024-10-28T17:23+0300

2024-10-28T17:23+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

kabine toplantısı

tusaş

pkk

terörle mücadele

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi terörle mücadele.TUSAŞ saldırısıToplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar.Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde yer alıyor. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendiriliyor.Kabine Toplantısı'nda ekonomi gündemiToplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alınıyor.

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