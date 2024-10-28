https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/kabine-toplantisinda-gundem-yogun-hangi-konular-masada-1089762068.html
Kabine Toplantısı'nda gündem yoğun: Hangi konular masada?
Kabine Toplantısı'nda gündem yoğun: Hangi konular masada?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Gündemde, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ve sonrasında PKK'ya yönelik... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T17:23+0300
2024-10-28T17:23+0300
2024-10-28T17:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
kabine toplantısı
tusaş
pkk
terörle mücadele
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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi terörle mücadele.TUSAŞ saldırısıToplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar.Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde yer alıyor. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendiriliyor.Kabine Toplantısı'nda ekonomi gündemiToplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/devlet-bahceli-kurtleri-sevmeyen-bir-turk-varsa-turk-degildir-turkleri-sevmeyen-bir-kurt-varsa-kurt-1089699934.html
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kabine toplantısı, kabine toplantısı erdoğan, erdoğan son dakika
kabine toplantısı, kabine toplantısı erdoğan, erdoğan son dakika
Kabine Toplantısı'nda gündem yoğun: Hangi konular masada?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Gündemde, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı ve sonrasında PKK'ya yönelik operasyonlar ile Orta Doğu'da giderek artan tansiyon var.
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi terörle mücadele.
Toplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında düzenlenen sınır ötesi operasyonlar.
Orta Doğu'daki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde yer alıyor. İsrail’in Gazze saldırıları, İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyon ve Türkiye'ye olası etkileri değerlendiriliyor.
Kabine Toplantısı'nda ekonomi gündemi
Toplantıda enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konulardaki son durum da ele alınıyor.