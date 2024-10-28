https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbul-havalimaninda-kendini-vuran-kadin-polis-hayatini-kaybetti-1089763890.html
İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran kadın polis hayatını kaybetti
İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran kadın polis hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Ilgın C. isimli kadın polis kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan polis kurtarılamadı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T18:20+0300
2024-10-28T18:20+0300
2024-10-28T18:20+0300
türkiye
istanbul havalimanı
polis
intihar
ölüm
şüpheli ölüm
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İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Sabah saatlerinde bölgede görev yapan kadın polis memuru Ilgın C., bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu. Hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/sokakta-oynayan-uc-yasindaki-cocugu-ezerek-oldurdu-vicdan-azabindan-intihar-etti-1089759067.html
türkiye
istanbul havalimanı
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istanbul havalimanı, polis, intihar, ölüm, şüpheli ölüm
istanbul havalimanı, polis, intihar, ölüm, şüpheli ölüm
İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran kadın polis hayatını kaybetti
İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Ilgın C. isimli kadın polis kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan polis kurtarılamadı.
İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Sabah saatlerinde bölgede görev yapan kadın polis memuru Ilgın C., bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu. Hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.