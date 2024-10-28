https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/istanbul-havalimaninda-kendini-vuran-kadin-polis-hayatini-kaybetti-1089763890.html

İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran kadın polis hayatını kaybetti

İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran kadın polis hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Ilgın C. isimli kadın polis kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan polis kurtarılamadı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T18:20+0300

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türkiye

istanbul havalimanı

polis

intihar

ölüm

şüpheli ölüm

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İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Sabah saatlerinde bölgede görev yapan kadın polis memuru Ilgın C., bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu. Hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/sokakta-oynayan-uc-yasindaki-cocugu-ezerek-oldurdu-vicdan-azabindan-intihar-etti-1089759067.html

türkiye

istanbul havalimanı

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Sputnik Türkiye

istanbul havalimanı, polis, intihar, ölüm, şüpheli ölüm