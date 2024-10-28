https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ispanya-ile-lubnan-ortak-ateskes-cagrisi-yapti-1089740847.html

İspanya ile Lübnan, ortak ateşkes çağrısı yaptı

İspanya ile Lübnan, ortak ateşkes çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya ve Lübnan adına yaptıkları ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T11:11+0300

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2024-10-28T11:11+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

ispanya

mavi hat

israil-filistin

unifil

birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bmgk

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İsrail'in saldırılarının Eylül ayında Gazze'nin dışına taşarak Lübnan'a genişlemesini takiben ateşkes çağrısında bulunan İspanya, bugün Lübnan ile ortak açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için kalıcı ve acil bir ateşkes çağrısında bulunan İspanya ve Lübnan'ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Lübnan'da görev yapan BM birliği UNIFIL ve Lübnan ordusuna yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, sağlık personeline, sağlık tesislerine, gazetecilere ve sivillere yönelik saldırılar da kınandı ve Uluslararası İnsani Hukuk ile Cenevre Sözleşmesi'ne tam saygı talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israilin-saldirilarinda-biri-subay-3-lubnan-askeri-oldu-1089602083.html

lübnan

ispanya

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lübnan, ispanya, mavi hat, israil-filistin, unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk