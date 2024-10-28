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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ispanya-ile-lubnan-ortak-ateskes-cagrisi-yapti-1089740847.html
İspanya ile Lübnan, ortak ateşkes çağrısı yaptı
İspanya ile Lübnan, ortak ateşkes çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İspanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya ve Lübnan adına yaptıkları ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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İsrail'in saldırılarının Eylül ayında Gazze'nin dışına taşarak Lübnan'a genişlemesini takiben ateşkes çağrısında bulunan İspanya, bugün Lübnan ile ortak açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için kalıcı ve acil bir ateşkes çağrısında bulunan İspanya ve Lübnan'ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Lübnan'da görev yapan BM birliği UNIFIL ve Lübnan ordusuna yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, sağlık personeline, sağlık tesislerine, gazetecilere ve sivillere yönelik saldırılar da kınandı ve Uluslararası İnsani Hukuk ile Cenevre Sözleşmesi'ne tam saygı talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israilin-saldirilarinda-biri-subay-3-lubnan-askeri-oldu-1089602083.html
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lübnan, ispanya, mavi hat, israil-filistin, unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk
lübnan, ispanya, mavi hat, israil-filistin, unifil, birleşmiş milletler geçici görev gücü (unifil) , birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk

İspanya ile Lübnan, ortak ateşkes çağrısı yaptı

11:11 28.10.2024
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© AA
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İspanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya ve Lübnan adına yaptıkları ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için kalıcı ve acil bir ateşkes çağrısında bulundu.
İsrail'in saldırılarının Eylül ayında Gazze'nin dışına taşarak Lübnan'a genişlemesini takiben ateşkes çağrısında bulunan İspanya, bugün Lübnan ile ortak açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması için kalıcı ve acil bir ateşkes çağrısında bulunan İspanya ve Lübnan'ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"(BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının) Bu, Lübnan'ın tüm topraklarında egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve Mavi Hattın her iki tarafında yerlerinden edilenlerin evlerine dönmelerinin sağlanması anlamına gelmektedir."

Lübnan'da görev yapan BM birliği UNIFIL ve Lübnan ordusuna yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, sağlık personeline, sağlık tesislerine, gazetecilere ve sivillere yönelik saldırılar da kınandı ve Uluslararası İnsani Hukuk ile Cenevre Sözleşmesi'ne tam saygı talep edildi.
Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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