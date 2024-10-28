İsrail, İran'a saldırı sırasında Irak hava sahasını ihlal etmişti: Bağdat'tan BM'ye 'Tel Aviv' notası
© AAİsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Gazze kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınan bir bölgeden dumanlar yükseldi
© AA
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Irak hükümeti, İran'a yönelik son saldırısında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i şikayet etmek için BM Genel Sekreteri Guterres ve BMGK'ya nota gönderdi.
İsrail'in İran'a 26 Ekim'de düzenlediği saldırı sırasında hava sahasının ihlal edildiğini belirten Irak, BM ve BMGK'ya nota göndererek Tel Aviv'den şikayetçi oldu.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) nota göndererek, İran'a yönelik saldırıda Irak hava sahasına giren İsrail'i şikayet ettiklerini duyurdu.
Yazılı açıklama yapan Avvadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini ve ABD'yle olan ikili stratejik çerçeve anlaşmanın şartları ve Washington'un güvenlik taahhüdü uyarınca bu ihlal hakkında Beyaz Saray'la iletişim kurulmasını istediğini bildirdi.
Irak hava sahasının komşu ülkelere saldırılar düzenlenmesi için kullanılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Avvadi, hükümet olarak Irak'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını, bu tür ihlallerin önüne geçerek bölgede istikrarın korunması politikasını devam ettirme konusundaki kararlıklarını, ihtilafların diyalog ve karşılıklı anlayışla çözülmesine verdikleri desteği sürdürdüklerini vurguladı.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) nota göndererek, İran'a yönelik saldırıda Irak hava sahasına giren İsrail'i şikayet ettiklerini duyurdu.
Yazılı açıklama yapan Avvadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini ve ABD'yle olan ikili stratejik çerçeve anlaşmanın şartları ve Washington'un güvenlik taahhüdü uyarınca bu ihlal hakkında Beyaz Saray'la iletişim kurulmasını istediğini bildirdi.
Irak hava sahasının komşu ülkelere saldırılar düzenlenmesi için kullanılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizen Avvadi, hükümet olarak Irak'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne bağlılıklarını, bu tür ihlallerin önüne geçerek bölgede istikrarın korunması politikasını devam ettirme konusundaki kararlıklarını, ihtilafların diyalog ve karşılıklı anlayışla çözülmesine verdikleri desteği sürdürdüklerini vurguladı.