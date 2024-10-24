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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israilin-saldirilarinda-biri-subay-3-lubnan-askeri-oldu-1089602083.html
İsrail'in saldırılarında biri subay 3 Lübnan askeri öldü
İsrail'in saldırılarında biri subay 3 Lübnan askeri öldü
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusu bugün İsrail'in saldırılarında biri subay 3 askerin öldüğünü duyurdu. Askerlerin sivil halkı tahliye ederken yapılan saldırılarda öldüğünü... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnan ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yerel basına göre İsrail'in saldırılarının yoğunlaştığı Eylül sonundan itibaren toplamda 13 Lübnan askeri hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece boyunca meydana gelen bir dizi güçlü patlama yaşandı. İsrail savaş uçakları yaklaşık 17 hava saldırısı gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-suriyenin-baskenti-sami-vurdu-1-asker-oldu-7-kisi-yaralandi-1089597186.html
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israil-filistin, israil, lübnan, lübnan ordusu, beyrut, israil ordusu, israil ordusu (idf)

İsrail'in saldırılarında biri subay 3 Lübnan askeri öldü

10:02 24.10.2024
© FotoğrafLübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı
Lübnan ordusu, ülkeyi savunmaya hazır olduklarını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© Fotoğraf
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Lübnan ordusu bugün İsrail'in saldırılarında biri subay 3 askerin öldüğünü duyurdu. Askerlerin sivil halkı tahliye ederken yapılan saldırılarda öldüğünü kaydedildi.
Lübnan ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Düşman İsrail, güneydeki Yater - Bint Jbeil kasabasının eteklerinde, yaralıları tahliye etmek için bir operasyon yürütürken Lübnan ordusu personelini hedef aldı ve biri subay olmak üzere 3 askerin ölümüne yol açtı."
Yerel basına göre İsrail'in saldırılarının yoğunlaştığı Eylül sonundan itibaren toplamda 13 Lübnan askeri hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece boyunca meydana gelen bir dizi güçlü patlama yaşandı. İsrail savaş uçakları yaklaşık 17 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu: 1 asker öldü, 7 kişi yaralandı
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