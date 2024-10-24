https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israilin-saldirilarinda-biri-subay-3-lubnan-askeri-oldu-1089602083.html
İsrail'in saldırılarında biri subay 3 Lübnan askeri öldü
İsrail'in saldırılarında biri subay 3 Lübnan askeri öldü
Sputnik Türkiye
Lübnan ordusu bugün İsrail'in saldırılarında biri subay 3 askerin öldüğünü duyurdu. Askerlerin sivil halkı tahliye ederken yapılan saldırılarda öldüğünü... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T10:02+0300
2024-10-24T10:02+0300
2024-10-24T10:02+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
lübnan
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beyrut
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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Lübnan ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Yerel basına göre İsrail'in saldırılarının yoğunlaştığı Eylül sonundan itibaren toplamda 13 Lübnan askeri hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece boyunca meydana gelen bir dizi güçlü patlama yaşandı. İsrail savaş uçakları yaklaşık 17 hava saldırısı gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-suriyenin-baskenti-sami-vurdu-1-asker-oldu-7-kisi-yaralandi-1089597186.html
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israil-filistin, israil, lübnan, lübnan ordusu, beyrut, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil-filistin, israil, lübnan, lübnan ordusu, beyrut, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrail'in saldırılarında biri subay 3 Lübnan askeri öldü
Lübnan ordusu bugün İsrail'in saldırılarında biri subay 3 askerin öldüğünü duyurdu. Askerlerin sivil halkı tahliye ederken yapılan saldırılarda öldüğünü kaydedildi.
Lübnan ordusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Düşman İsrail, güneydeki Yater - Bint Jbeil kasabasının eteklerinde, yaralıları tahliye etmek için bir operasyon yürütürken Lübnan ordusu personelini hedef aldı ve biri subay olmak üzere 3 askerin ölümüne yol açtı."
Yerel basına göre İsrail'in saldırılarının yoğunlaştığı Eylül sonundan itibaren toplamda 13 Lübnan askeri hayatını kaybetti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece boyunca meydana gelen bir dizi güçlü patlama yaşandı. İsrail savaş uçakları yaklaşık 17 hava saldırısı gerçekleştirdi.