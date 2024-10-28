https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/hamzabeyli-gumruk-kapisinda-2-ayri-operasyon-103-milyon-tllik-uyusturucu-yakalandi-1089735568.html

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 2 ayrı operasyon: 103 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 2 ayrı operasyon: 103 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 103 milyon lira değerinde uyuşturucu madde... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T08:50+0300

2024-10-28T08:50+0300

2024-10-28T08:55+0300

türkiye

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

ticaret bakanlığı

gümrük

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Edirne Hamzabeyli Gümrüğü'nde 103 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı. Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri bir uyuşturucu madde yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Yakın takibe alınan araç üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 103 milyon Türk Lirası değerinde kokain, metamfetamin ve ecstasy cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.Hamzabeyli Gümrük Sahası'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen bir TIR'a yönelik 2'nci operasyona ilişkin ise "Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan arama ve kontrollerde faturasız, belgesiz, beyan edilmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz eden gümrüklenmiş değeri 390 bin 550 Türk Lirası toplam 34 bin 958 adet tıbbi ilaç cinsi eşya tespit edildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-on-plana-cikti-1089735187.html

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uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, ticaret bakanlığı, gümrük