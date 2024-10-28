Donbasslı sığınmacılar, Ukraynalı askerlerin sivilleri nasıl katlettiklerini anlattı
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinПоврежденный дом после атаки БПЛА в Спортивном проезде в городе Раменское
© Sputnik / Ilya Pitalev/
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Ukrayna ordusu, Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu yerleşimlerde sivillere yönelik acımasız tutumuna devam ediyor.
Rusya Federasyonu'na bağlı Donestk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ukrainsk kentinden çekilen Ukraynalı askerlerin sivilleri vurduğu belirtildi.
Ukrainsk kentinden birkaç gün önce tahliye edilen iki sakin, Sputnik'e verdikleri demeçte, Ukraynalı askerlerin sivillere yönelik dehşet verici eylemlerini anlattı.
Natalya adlı bir kadın, "Kalanların hiçbirini insan yerine koymadılar. Bir mahallede tam 7 erkeği vurdular ve 10 köpeği katlettiler. Ardından insanlara, Ukrayna'ya gitmezlerse aynısını onlara yapacaklarını söylediler. Evleri, Rus ordusu buraya girmeden çok daha önce tank ve top silahlarıyla vurdular" dedi.
Ella adlı diğer kadın da, yeni evlerin bulunduğu mahallede bir bodrumda saklanan birkaç kişinin Ukraynalı askerler tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Ella, Ukraynalı askerlerin kentten çekildikten sonra kimseyi sağ bırakmayacaklarını açık açık söylediklerini de anlattı.
Ukrainsk kentinden birkaç gün önce tahliye edilen iki sakin, Sputnik'e verdikleri demeçte, Ukraynalı askerlerin sivillere yönelik dehşet verici eylemlerini anlattı.
Natalya adlı bir kadın, "Kalanların hiçbirini insan yerine koymadılar. Bir mahallede tam 7 erkeği vurdular ve 10 köpeği katlettiler. Ardından insanlara, Ukrayna'ya gitmezlerse aynısını onlara yapacaklarını söylediler. Evleri, Rus ordusu buraya girmeden çok daha önce tank ve top silahlarıyla vurdular" dedi.
Ella adlı diğer kadın da, yeni evlerin bulunduğu mahallede bir bodrumda saklanan birkaç kişinin Ukraynalı askerler tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Ella, Ukraynalı askerlerin kentten çekildikten sonra kimseyi sağ bırakmayacaklarını açık açık söylediklerini de anlattı.