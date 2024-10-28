https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/donbassli-siginmacilar-ukraynali-askerlerin-sivilleri-nasil-katlettiklerini-anlatti-1089761962.html

Donbasslı sığınmacılar, Ukraynalı askerlerin sivilleri nasıl katlettiklerini anlattı

Donbasslı sığınmacılar, Ukraynalı askerlerin sivilleri nasıl katlettiklerini anlattı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, Donbass'ta kontrolü altında tuttuğu yerleşimlerde sivillere yönelik acımasız tutumuna devam ediyor. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T17:22+0300

2024-10-28T17:22+0300

2024-10-28T17:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

ukraynalı

askerler

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Rusya Federasyonu'na bağlı Donestk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Ukrainsk kentinden çekilen Ukraynalı askerlerin sivilleri vurduğu belirtildi.Ukrainsk kentinden birkaç gün önce tahliye edilen iki sakin, Sputnik'e verdikleri demeçte, Ukraynalı askerlerin sivillere yönelik dehşet verici eylemlerini anlattı.Natalya adlı bir kadın, "Kalanların hiçbirini insan yerine koymadılar. Bir mahallede tam 7 erkeği vurdular ve 10 köpeği katlettiler. Ardından insanlara, Ukrayna'ya gitmezlerse aynısını onlara yapacaklarını söylediler. Evleri, Rus ordusu buraya girmeden çok daha önce tank ve top silahlarıyla vurdular" dedi.Ella adlı diğer kadın da, yeni evlerin bulunduğu mahallede bir bodrumda saklanan birkaç kişinin Ukraynalı askerler tarafından öldürüldüğünü söyledi.Ella, Ukraynalı askerlerin kentten çekildikten sonra kimseyi sağ bırakmayacaklarını açık açık söylediklerini de anlattı.

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ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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