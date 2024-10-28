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Dişi için verilen iğne yüzünden 7 aydır 7 hastane dolaştı: 'Dişim için gittim, bacağımdan oldum'
Dişi için verilen iğne yüzünden 7 aydır 7 hastane dolaştı: 'Dişim için gittim, bacağımdan oldum'
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de 7 ay önce dişindeki çürüğü tedavi ettirmek için gittiği hastanede kendine verilen iğneleri hastanede vurulduktan sonra sol bacağında sızı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T13:45+0300
2024-10-28T13:45+0300
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Eskişehir'de yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Yazgül İkiz, 7 ay önce dişindeki rahatsızlık için Eskişehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gitti. Burada kendine verilen antibiyotik iğnelerini alan İkiz, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre hastanede iğneleri bir hemşire tarafından yapılan Yazgül İkiz, sol bacağında çok şiddetli bir sızı hissetti. Sızısı hiç dinmeyen kadın, tekrar Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada Hasta Hakları Birimi'nden destek ve ilgi görmediğini belirten İkiz, duyduğu sızı eşliğinde topallayarak ile evine döndü. Yürümesi de gün geçtikçe güçleşen İkiz, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giderek muayene oldu.7 aydır 7 hastane dolaştıYapılan muayene ve ilaçlardan fayda göremeyen Yazgül İkiz, Eskişehir Anadolu Hastanesi'ne gitti. Burada da 400 TL karşılığında ilaç yazdıran kadın, yine umduğu faydayı bulamadı. 7 ayda, 7 hastane dolaşan 45 yaşındaki kadın bir kutu ilaç biriktirirken sakat kalmaktan korkuyor. Sadece dişindeki çürüğü tedavi ettirmek isteyen kadın şimdi sol bacağının üzerine basamıyor. Son olarak savcılığa giden kadın suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.'Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istiyorum'Özel hastanelerden de derdine çare bulamayan Yazgül İkiz, suç duyurusunda bulunduğu konusunda şöyle konuştu:“Eskişehir Anadolu Hastanesi'ne de gittim, orada bana sinir ve damar doktoru baktı. Hoca bana, 'Evet, sinir damarına denk gelmiş olabilir ama ben bu şişiği anlamadım. Ağrı doktoruna gidin' dedi. Ben de oraya gittiğimi belirttiğimde doktor bunun kendi bölümü olmadığını söyledi. Özel Anadolu Hastanesi'nde hocaya ilaç yazdıracaktım, hoca önce giriş yaptırmamı istedi ve 400 TL para verdim. Ben hem maddi hem de manevi çok kötü durumdayım. Yunusemre Devlet Hastanesi'nde fizik doktoruna gittim. O da bana, 'Şu an sinire denk gelmiş ama ben buna fiziği uygun görmüyorum. Durmadan ilaç içeceksin' dedi. Ayağıma basamadığımı söyledim, 'Olabilir, bunun tedavi süreci çok sıkıntılı' dedi. Yani kimse elini taşın altına koymadı. Şu ağrıyı alan yok. Çok kötüyüm ve psikolojim bozuldu. 7 aydır gezmediğim hastane kalmadı, 7 hastane gezdim ve bana bir sürü ilaç verdiler. Ben adliyeye gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Geçen ay savcı beyin kendisiyle görüştüm, adli tıp istedim. O da bana, '1 sene de olabilir, 1 buçuk sene de. Sen başının çaresine bak, beni bekleme ve doktor doktor gez' dedi ama doktorlar bakmıyor. Dişim için gittim, bacağımdan oldum. Ben Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istiyorum.”
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hastane, diş, iğne
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Dişi için verilen iğne yüzünden 7 aydır 7 hastane dolaştı: 'Dişim için gittim, bacağımdan oldum'

13:45 28.10.2024
© İHADişi için verilen iğne yüzünden 7 aydır topallıyor
Dişi için verilen iğne yüzünden 7 aydır topallıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© İHA
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Eskişehir'de 7 ay önce dişindeki çürüğü tedavi ettirmek için gittiği hastanede kendine verilen iğneleri hastanede vurulduktan sonra sol bacağında sızı hissetten ve topallamaya başlayan 3 çocuk annesi Yazgül İkiz, yürüme sorununa çare bulamadı. İkiz, sakat kalmaktan korkarken suç duyurusunda bulundu.
Eskişehir'de yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Yazgül İkiz, 7 ay önce dişindeki rahatsızlık için Eskişehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gitti. Burada kendine verilen antibiyotik iğnelerini alan İkiz, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. İddiaya göre hastanede iğneleri bir hemşire tarafından yapılan Yazgül İkiz, sol bacağında çok şiddetli bir sızı hissetti.
Sızısı hiç dinmeyen kadın, tekrar Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada Hasta Hakları Birimi'nden destek ve ilgi görmediğini belirten İkiz, duyduğu sızı eşliğinde topallayarak ile evine döndü. Yürümesi de gün geçtikçe güçleşen İkiz, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giderek muayene oldu.

7 aydır 7 hastane dolaştı

Yapılan muayene ve ilaçlardan fayda göremeyen Yazgül İkiz, Eskişehir Anadolu Hastanesi'ne gitti. Burada da 400 TL karşılığında ilaç yazdıran kadın, yine umduğu faydayı bulamadı. 7 ayda, 7 hastane dolaşan 45 yaşındaki kadın bir kutu ilaç biriktirirken sakat kalmaktan korkuyor. Sadece dişindeki çürüğü tedavi ettirmek isteyen kadın şimdi sol bacağının üzerine basamıyor. Son olarak savcılığa giden kadın suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

'Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istiyorum'

Özel hastanelerden de derdine çare bulamayan Yazgül İkiz, suç duyurusunda bulunduğu konusunda şöyle konuştu:
“Eskişehir Anadolu Hastanesi'ne de gittim, orada bana sinir ve damar doktoru baktı. Hoca bana, 'Evet, sinir damarına denk gelmiş olabilir ama ben bu şişiği anlamadım. Ağrı doktoruna gidin' dedi. Ben de oraya gittiğimi belirttiğimde doktor bunun kendi bölümü olmadığını söyledi. Özel Anadolu Hastanesi'nde hocaya ilaç yazdıracaktım, hoca önce giriş yaptırmamı istedi ve 400 TL para verdim. Ben hem maddi hem de manevi çok kötü durumdayım. Yunusemre Devlet Hastanesi'nde fizik doktoruna gittim. O da bana, 'Şu an sinire denk gelmiş ama ben buna fiziği uygun görmüyorum. Durmadan ilaç içeceksin' dedi. Ayağıma basamadığımı söyledim, 'Olabilir, bunun tedavi süreci çok sıkıntılı' dedi. Yani kimse elini taşın altına koymadı. Şu ağrıyı alan yok. Çok kötüyüm ve psikolojim bozuldu. 7 aydır gezmediğim hastane kalmadı, 7 hastane gezdim ve bana bir sürü ilaç verdiler. Ben adliyeye gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Geçen ay savcı beyin kendisiyle görüştüm, adli tıp istedim. O da bana, '1 sene de olabilir, 1 buçuk sene de. Sen başının çaresine bak, beni bekleme ve doktor doktor gez' dedi ama doktorlar bakmıyor. Dişim için gittim, bacağımdan oldum. Ben Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istiyorum.”
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