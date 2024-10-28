https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/tavuklu-pilavdan-zehirlendiler-acil-servislerde-yogunluk-olustu-91-kisi-hastanelik-oldu-1089743621.html
Tavuklu pilavdan zehirlendiler, acil servislerde yoğunluk oluştu: 91 kişi hastanelik oldu
Tavuklu pilavdan zehirlendiler, acil servislerde yoğunluk oluştu: 91 kişi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra hastaneye kaldırılanların sayısı 91'e yükseldi. Tavuklu pilav yiyen ve hastaneye... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T12:02+0300
2024-10-28T12:02+0300
2024-10-28T12:02+0300
türkiye
tavuk
pilav
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
sünnet
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Kocaeli'nde dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen yaklaşık 300 kişi, evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Acil servislerde yoğunlukFatih Devlet, Darıca Farabi, Tuzla Devlet ile bölgede bulunan özel hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 91 olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230731/acil-servis-doldu-tasti-tavuklu-pilav-90-kisiyi-zehirledi-1074184760.html
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tavuk, pilav, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, sünnet
tavuk, pilav, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, sünnet
Tavuklu pilavdan zehirlendiler, acil servislerde yoğunluk oluştu: 91 kişi hastanelik oldu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra hastaneye kaldırılanların sayısı 91'e yükseldi. Tavuklu pilav yiyen ve hastaneye başvuranların sayısının 91'e çıktı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kocaeli'nde dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen yaklaşık 300 kişi, evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.
Acil servislerde yoğunluk
Fatih Devlet, Darıca Farabi, Tuzla Devlet ile bölgede bulunan özel hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 91 olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.