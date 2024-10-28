https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/tavuklu-pilavdan-zehirlendiler-acil-servislerde-yogunluk-olustu-91-kisi-hastanelik-oldu-1089743621.html

Tavuklu pilavdan zehirlendiler, acil servislerde yoğunluk oluştu: 91 kişi hastanelik oldu

Tavuklu pilavdan zehirlendiler, acil servislerde yoğunluk oluştu: 91 kişi hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sünnet töreninde yedikleri yemekten sonra hastaneye kaldırılanların sayısı 91'e yükseldi. Tavuklu pilav yiyen ve hastaneye... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T12:02+0300

2024-10-28T12:02+0300

2024-10-28T12:02+0300

türkiye

tavuk

pilav

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

sünnet

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Kocaeli'nde dün öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen yaklaşık 300 kişi, evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Acil servislerde yoğunlukFatih Devlet, Darıca Farabi, Tuzla Devlet ile bölgede bulunan özel hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 91 olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230731/acil-servis-doldu-tasti-tavuklu-pilav-90-kisiyi-zehirledi-1074184760.html

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tavuk, pilav, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, sünnet