https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ogm-denizlide-devam-eden-yangina-6-helikopter-25-arazoz-8-is-makinesi-ve-toplam-715-personelle-1089710381.html
OGM: Denizli’de devam eden yangına 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personelle müdahale edildi
OGM: Denizli’de devam eden yangına 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personelle müdahale edildi
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli’de devam eden yangına 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve 715 personel ile müdahale edildiğini açıkladı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T23:38+0300
2024-10-26T23:38+0300
2024-10-26T23:38+0300
türkiye
denizli
orman genel müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
arazöz
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Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizli’de devam eden yangına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personel ile müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda hava araçları gün boyu çalışmış, iş makineleri ile yol açma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" cümlesi yer aldı.Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Sosyal medyada yer alan, 'Denizli'de devam eden yangına ait' olduğu iddia edilen görsellerin ise Denizli'de devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/denizlideki-orman-yangini-2-gununde-mudahale-artirildi-1089680672.html
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denizli, orman genel müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, arazöz
denizli, orman genel müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, arazöz
OGM: Denizli’de devam eden yangına 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personelle müdahale edildi
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Denizli’de devam eden yangına 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve 715 personel ile müdahale edildiğini açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Denizli’de devam eden yangına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personel ile müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Arazi şartlarının karadan müdahaleye imkan vermediği noktalarda hava araçları gün boyu çalışmış, iş makineleri ile yol açma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" cümlesi yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Sosyal medyada yer alan, 'Denizli'de devam eden yangına ait' olduğu iddia edilen görsellerin ise Denizli'de devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır" denildi.