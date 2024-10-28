https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/denizlide-copten-kemik-cikti-kriminal-insan-kemigi-olup-olmadigini-arastiriyor-1089744490.html
Denizli'de çöpten kemik çıktı: Kriminal, insan kemiği olup olmadığını araştırıyor
Denizli'de çöpten kemik çıktı: Kriminal, insan kemiği olup olmadığını araştırıyor
Sputnik Türkiye
Denizli'de çöpten kemik çıktı. Üzerinde hangi kemik olduğu da yazması nedeniyle bir tıp öğrencisine ait maket de olması muhtemel kemikler, incelenmek üzere... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T12:30+0300
2024-10-28T12:30+0300
2024-10-28T12:30+0300
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denizli
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Denizli'de çöpten kemik çıktı. İhbar üzerine kemikleri inceleyen ekipler, kemiklerin insana ait olup olmadığını ortaya çıkaracak. Kemiklerin üzerinde isimlerinin yazması da kemiklerin tıp öğrencisine ait olduğu olasılığını kuvvetlendirdi.Çöpten çıkan kemikler paniğe yol açtıÇöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusunda insana ait olduğu düşünülen kemiklere rastladı. Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çöp kutusunda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin dikkatini kemiklerin üzerindeki yazılar çekti. Her kemiğin üzerinde hangi kemik olduğunu yazan ibarelerin bulunduğu öğrenildi. Kemiklerden birkaçını numune alarak hastaneye götüren polis ekipleri burada uzmanların görüşüne başvurdu.Uzmanlar 'insan kemiği olabilir' dediYapılan incelemelerin ardından doktorlar, kemiklerin bir tıp öğrencisinin kullandığı iskelet maketi olabileceği ihtimalinde bulunurken, gerçek insan kemiği olmasının da muhtemel olduğunu söyledi. Savcılık detaylı inceleme istediUzman görüşleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde detaylı inceleme talimatı verdi. Çöp kovasını boşaltan polis ekipleri tüm parçaları tek tek inceledi. İncelemelerin ardından toplanan kemikler incelenmek üzere İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilecek. Laboratuvarda yapılacak incelemelerin ardından kemiklerin bir insana mı yoksa makete mi ait olduğu kesinleşecek.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/feto-sorusturmasindan-gozaltina-alinmisti-yeni-asya-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-kazim-gulecyuz-1089628236.html
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türkiye, denizli, kemik, çöp, çöp torbası
türkiye, denizli, kemik, çöp, çöp torbası
Denizli'de çöpten kemik çıktı: Kriminal, insan kemiği olup olmadığını araştırıyor
Denizli'de çöpten kemik çıktı. Üzerinde hangi kemik olduğu da yazması nedeniyle bir tıp öğrencisine ait maket de olması muhtemel kemikler, incelenmek üzere kriminale gönderildi.
Denizli'de çöpten kemik çıktı. İhbar üzerine kemikleri inceleyen ekipler, kemiklerin insana ait olup olmadığını ortaya çıkaracak. Kemiklerin üzerinde isimlerinin yazması da kemiklerin tıp öğrencisine ait olduğu olasılığını kuvvetlendirdi.
Çöpten çıkan kemikler paniğe yol açtı
Çöpü boşaltmak isteyen temizlik personeli çöp kutusunda insana ait olduğu düşünülen kemiklere rastladı. Panikleyen temizlik görevlisi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çöp kutusunda incelemelerde bulunan polis ekiplerinin dikkatini kemiklerin üzerindeki yazılar çekti. Her kemiğin üzerinde hangi kemik olduğunu yazan ibarelerin bulunduğu öğrenildi. Kemiklerden birkaçını numune alarak hastaneye götüren polis ekipleri burada uzmanların görüşüne başvurdu.
Uzmanlar 'insan kemiği olabilir' dedi
Yapılan incelemelerin ardından doktorlar, kemiklerin bir tıp öğrencisinin kullandığı iskelet maketi olabileceği ihtimalinde bulunurken, gerçek insan kemiği olmasının da muhtemel olduğunu söyledi.
Savcılık detaylı inceleme istedi
Uzman görüşleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde detaylı inceleme talimatı verdi. Çöp kovasını boşaltan polis ekipleri tüm parçaları tek tek inceledi. İncelemelerin ardından toplanan kemikler incelenmek üzere İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilecek. Laboratuvarda yapılacak incelemelerin ardından kemiklerin bir insana mı yoksa makete mi ait olduğu kesinleşecek.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.