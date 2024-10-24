https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/feto-sorusturmasindan-gozaltina-alinmisti-yeni-asya-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-kazim-gulecyuz-1089628236.html

FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmıştı: Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı

FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmıştı: Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı

Sputnik Türkiye

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T17:52+0300

2024-10-24T17:52+0300

2024-10-24T17:52+0300

türkiye

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

yeni asya gazetesi

kazım güleçyüz

tutuklama

terör örgütü

propaganda

terör propagandası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088771067_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d6c8bc529f4d0f479acf10559f793db.jpg

ABD'de yaşamını yitiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada başsağlığı mesajı paylaştığı için 'terör örgütü propagandası'ndan gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı. Yeni Asya Gazetesi ise Güleçyüz'ün mesajı için 'maksadını aşan yorum' açıklaması yaptı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Güleçyüz ve diğer şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Güleçyüz ve Ömer Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsağlığı mesajı paylaştı, gazetesi 'açıklama' yaptı. Güleçyüz, sosyal medya hesabından 22 Ekim'de yaptığı paylaşımda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili 'başsağlığı' mesajı paylaşmıştı. Mesaj sonrasında ise gözaltına alınmıştı. Yeni Asya Gazetesi bugün birinci sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'maksadını aşan bir yorum ve ona yapılan yorumlar Y. Asya camiasının da F. Gülen hareketine destek verdiği şeklinde yanlış anlamalara yol açmıştır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/feto-propagandasina-operasyon-kazim-gulecyuz-de-gozaltina-alindi-1089561917.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazım güleçyüz, kazım güleçyüz fetö, yeni asya, yeni asya kimin, kazım güleçyüz fethullah gülen, kazım güleçyüz son dakika, yeni asya kazım güleçyüz, yeni asya cemaat, yeni asya kitap, kazım güleçyüz twitter