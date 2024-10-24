https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/feto-sorusturmasindan-gozaltina-alinmisti-yeni-asya-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-kazim-gulecyuz-1089628236.html
FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmıştı: Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı
FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmıştı: Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı
Sputnik Türkiye
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T17:52+0300
2024-10-24T17:52+0300
2024-10-24T17:52+0300
türkiye
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
yeni asya gazetesi
kazım güleçyüz
tutuklama
terör örgütü
propaganda
terör propagandası
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ABD'de yaşamını yitiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada başsağlığı mesajı paylaştığı için 'terör örgütü propagandası'ndan gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı. Yeni Asya Gazetesi ise Güleçyüz'ün mesajı için 'maksadını aşan yorum' açıklaması yaptı. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Güleçyüz ve diğer şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Güleçyüz ve Ömer Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsağlığı mesajı paylaştı, gazetesi 'açıklama' yaptı. Güleçyüz, sosyal medya hesabından 22 Ekim'de yaptığı paylaşımda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili 'başsağlığı' mesajı paylaşmıştı. Mesaj sonrasında ise gözaltına alınmıştı. Yeni Asya Gazetesi bugün birinci sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'maksadını aşan bir yorum ve ona yapılan yorumlar Y. Asya camiasının da F. Gülen hareketine destek verdiği şeklinde yanlış anlamalara yol açmıştır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/feto-propagandasina-operasyon-kazim-gulecyuz-de-gozaltina-alindi-1089561917.html
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FETÖ soruşturmasından gözaltına alınmıştı: Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı. Gazetesi ise 'maksadını aşan yorum' açıklaması yaptı.
ABD'de yaşamını yitiren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada başsağlığı mesajı paylaştığı için 'terör örgütü propagandası'ndan gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı. Yeni Asya Gazetesi ise Güleçyüz'ün mesajı için 'maksadını aşan yorum' açıklaması yaptı.
Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Güleçyüz ve diğer şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Güleçyüz ve Ömer Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsağlığı mesajı paylaştı, gazetesi 'açıklama' yaptı.
Güleçyüz, sosyal medya hesabından 22 Ekim'de yaptığı paylaşımda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili 'başsağlığı' mesajı paylaşmıştı. Mesaj sonrasında ise gözaltına alınmıştı.
Yeni Asya Gazetesi bugün birinci sayfasından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'maksadını aşan bir yorum ve ona yapılan yorumlar Y. Asya camiasının da F. Gülen hareketine destek verdiği şeklinde yanlış anlamalara yol açmıştır" denildi.
Kazım Güleçyüz kimdir?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kazım Güleçyüz, okulla beraber Yeni Asya Yayınları'nda çalıştı. 1992 yılından itibaren de Yeni Asya gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği ve Başyazarlığını görevini sürdürüyor.