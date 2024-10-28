https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/adanadaki-5lik-depremin-ardindan-prof-dr-naci-gorurden-uyari-fay-hattini-isaret-etti-stres-yuklendi-1089733444.html

Adana'daki 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Fay hattını işaret etti, 'stres yüklendi'

Adana'daki 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı: Fay hattını işaret etti, 'stres yüklendi'

Sputnik Türkiye

Adana'da dün akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kırsal mahallede elektrik kesintisi yaşanıyor ve bazı evlerde de çatlaklar oluştu. Yer... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T06:25+0300

2024-10-28T06:25+0300

2024-10-28T07:22+0300

türkiye

adana

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

doğu anadolu fay hattı

fay hattı

naci görür

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da dün saat 20.07’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardındın 6 saatte en büyüğü 3.3 büyüklüğünde 20 artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD ve belediye ekiplerinin saha çalışmaları sürerken Kozan ilçesindeki bazı köylerde depremden sonra uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanıyor.Adana'daki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya platformu X'den uyarılarda bulundu. 6 Şubat depremlerini işaret eden Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'na stres yüklendiğini belirterek "Deprem dirençli Adayı'yı kurun" uyarısında bulundu.'DAF stres yüklendi'Görür'ün açıklaması şöyle:"Minnetli-Kozan/Adana’da 5.0 deprem oldu. Minnetli Göksun-Yakapınar fay zonunda. Bu zon 6 Şubat'ta deprem üreten Çardak Fayı ile ilişkide, yani DAF’ın Adana Havzası’ndaki devamı. DAF 6 Şubat depremlerinde stres yüklendi, 'Depremler olabilir' demiştik. Deprem dirençli Adayı'yı kurun!"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/canakkaledeki-deprem-sonrasi-prof-dr-sukru-ersoy-surpriz-olmaz-diyerek-uyardi-buyuk-depremler-1089733590.html

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