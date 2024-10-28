https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/bugdayin-atasi-olan-12-bin-yillik-siyez-bugdayi-kastamonuda-toprakla-bulustu-1089754672.html

Buğdayın atası olan 12 bin yıllık siyez buğdayı Kastamonu'da toprakla buluştu

Buğdayın atası olan 12 bin yıllık siyez buğdayı Kastamonu'da toprakla buluştu

Sputnik Türkiye

Coğrafi işaretli siyez buğdayı ekimine Kastamonu'da başlandı. Hitit buğdayı olarak anılan siyez bugdayının kökeni 12 bin yıl öncesine dayanıyor. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T15:02+0300

2024-10-28T15:02+0300

2024-10-28T15:02+0300

yaşam

kastamonu

siyez buğdayı

tarım

coğrafi işaret

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Buğdayın atası olarak bilinen ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan Hitit buğdayı olarak da tanınan siyez buğdayının Kastamonu'da ekimine başlandı. Coğrafi işaretli olan siyez buğdayı 12 bin dekarlık alana ekilecek. Yaklaşık 10 senedir siyez ekimi yaptığını anlatan çitfçi Sebahattin Ciğerci, "Ben yaklaşık 90 dekar alanda siyez buğdayı ekmekteyim. Bunları kendimiz değerlendiriyoruz. Hasadını yaptıktan sonra bunu ayırıp siyez unu, siyez makarnası, siyez eriştesi gibi çeşitli ürünler yapmaktayım. Yaptığımız bu ürünlerle ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şu anda şartlar ekim için çok iyi." dedi.Hasadı Ağustos ayında yapılacakGenç çiftçi Yasin Ciğerci ilse hava şartlarının ekim için çok iyi olduğunu kaydetti.Tüm hazırlıkları yaparak ekime başladıklarını anlatan Ciğerci, "Bugün siyez buğdayımızı tarlayla buluşturuyoruz. Siyezin içerisinde yabancı madde olmaması için ekmeden önce taşını toprağını ayırıyoruz. Ekim için bugünü seçmemizin sebebi ise siyezin nemi çok sevmesi. Siyez, sabahki nemin üzerine düşmesiyle toprağa tutunabiliyor. Bu da biz çiftçiler için çok önemli. Allah nasip ederse de ağustos ayında hasadını yapacağız." diye konuştu.Herkes toprağına sahip çıksınSiyezi çeşitli şekillerde işleyerek Türkiye'nin farklı yerlerine pazarladıklarını anlatan Ciğerci, "Genç arkadaşlara, çiftçilik yapmak isteyenlere seslenmek istiyorum. Herkes toprağına sahip çıksın, toprağının değerini bilsinler. Kimse 'ben yapamıyorum' demesin. Herkes kendi bölgesindeki tarımsal ürünlere sahip çıkmalı. Ben de siyez buğdayına sahip çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/hatayda-6-urun-daha-cografi-isaret-ile-tescillendi-toplam-sayi-37-oldu-1088983362.html

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