https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/bebeklere-su-yerine-alkol-verdikleri-iddia-edilen-bes-saglik-calisani-mahkemeye-cikarildi-1089744557.html
Kuzey Kıbrıs'ta yoğun bakımdaki bebeklere su yerine 'alkol' verdikleri iddia edilen beş kişi mahkemeye çıkarıldı
Kuzey Kıbrıs'ta yoğun bakımdaki bebeklere su yerine 'alkol' verdikleri iddia edilen beş kişi mahkemeye çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs''ta yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören bebeklere su yerine tıbbı alkol verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan sağlık çalışanları mahkemeye... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T12:20+0300
2024-10-28T12:20+0300
2024-10-28T12:23+0300
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Türkiye geçen haftalarda 'yenidoğan' çetesi haberleriyle sarsılırken yeni doğan bebeklerle ilgili bir haber de Kuzey Kıbrıs'tan geldi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi görenbebeklere su yerine tıbbı alkol verdikleri iddia edilen beş sağlık çalışanı mahkemeye çıkarıldı. Bbeklerden biri biri hayatını kaybederken altısı entübe edilmişti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi, 6 bebeğin de sağlık durumlarının bozulması üzerine entübe edilmesi sebebiyle gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A polisin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.Tebdirsizlik ve ihlal sonucu ölüme neden olmakla suçlanıyorlarLefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla ilk duruşmaları görülen 5 şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına, ölen bebeğin otopsi raporunun istenmesine karar verdi. Olayla ilgili hastanede kurulan kriz merkezi çalışmalarına devam ediyor.Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini ileri sürerek, bebeklerin durumundan Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor. Ailelerin hastane önünde bekleyişleri sürerken, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek son yaptığı açıklamada, entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu savundu.Ne olmuştu?KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti. KKTC Sağlık Bakanlığı, 1 bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/yenidogan-cetesi-iddianamesinde-yeni-detaylar-denetim-sirasinda-yogun-bakimdaki-bebekleri-1089603243.html
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Kuzey Kıbrıs'ta yoğun bakımdaki bebeklere su yerine 'alkol' verdikleri iddia edilen beş kişi mahkemeye çıkarıldı
12:20 28.10.2024 (güncellendi: 12:23 28.10.2024)
Kuzey Kıbrıs''ta yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören bebeklere su yerine tıbbı alkol verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan sağlık çalışanları mahkemeye çıkarıldı. Çalışanlar 'tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme neden olma' suçundan hakim karşısına çıktı.
Türkiye geçen haftalarda 'yenidoğan' çetesi haberleriyle sarsılırken yeni doğan bebeklerle ilgili bir haber de Kuzey Kıbrıs'tan geldi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi görenbebeklere su yerine tıbbı alkol verdikleri iddia edilen beş sağlık çalışanı mahkemeye çıkarıldı. Bbeklerden biri biri hayatını kaybederken altısı entübe edilmişti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi, 6 bebeğin de sağlık durumlarının bozulması üzerine entübe edilmesi sebebiyle gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A polisin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.
Tebdirsizlik ve ihlal sonucu ölüme neden olmakla suçlanıyorlar
Lefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla ilk duruşmaları görülen 5 şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına, ölen bebeğin otopsi raporunun istenmesine karar verdi. Olayla ilgili hastanede kurulan kriz merkezi çalışmalarına devam ediyor.
Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini ileri sürerek, bebeklerin durumundan Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor. Ailelerin hastane önünde bekleyişleri sürerken, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek son yaptığı açıklamada, entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu savundu.
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.
Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti. KKTC Sağlık Bakanlığı, 1 bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.