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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/yenidogan-cetesi-iddianamesinde-yeni-detaylar-denetim-sirasinda-yogun-bakimdaki-bebekleri-1089603243.html
'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde yeni detaylar: Denetim sırasında yoğun bakımdaki bebekleri saklamışlar
'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde yeni detaylar: Denetim sırasında yoğun bakımdaki bebekleri saklamışlar
Sputnik Türkiye
Kamuoyunun gündemine oturan 'Yenidoğan bebek çetesi' iddianamesinde yeni detaylara ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı görevlileri hastaneye geldiklerinde şüphelilerin... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T10:30+0300
2024-10-24T10:30+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
denetim
bebek
yenidoğan çetesi
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"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde, örgüt üyelerinin faaliyet gösterdiği hastanelere yönelik yapılan eşzamanlı denetimin detayları da ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, denetimi büyük bir gizlilik içinde planladı. Bilgi sızmaması için hastanelerin isimleri, denetimi yapacak kişilere, denetimin yapılacağı günün sabahı zarf içerisinde verildi.Hürriyet'in haberine göre, TRG Hospitalist Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Cansu Akyıldırım yine aynı hastanede çocuk doktoru olarak çalışan Mehmet Gürül’ü arayarak, “Denetime gelmişler hemen dışçıları göndersenize” diyerek ‘dışçılar’ olarak bahsettiği yenidoğan yoğun bakımda bulunması için gerekli donanım ve belgelere sahip olmayan, kadroları başka hastanelerde olan çalışanları göndermesini istedi. Çağla Durmuş’u arayan Tuğba Kaya, ‘dışçı’ olarak çalıştığı Medilife Hastanesi’nde denetim sırasında Dr. Mehmet’in, kendisine ‘alanda çık’ demesi üzerine ilaç odasına kaçtığını, denetim bitene kadar orada saklandığını anlattı. SGK sorgulamasında kaydı çıkmayan Tuğba Kaya’nın, Medilife sağlık hizmetlerinde çalıştığı 31 Ocak 2023’te çıkışının olduğu, denetim tarihinde usulsüz olarak hasta baktığı tespit edildi.Fazla hastaları alandan çıkartıp saklamışlarMedilife Hastanesi sekreteri Sümeyye Özdemir, örgüt yöneticisi İlker Gönen’i arayarak, alanda bulunan hasta sayısı ile sistemde kayıtlı hasta sayısının uyumsuz olduğunu, denetim geldiği sırada fazla hastaları alandan çıkartıp sakladıklarını, medikal muhasebeden ekran üzerinde oynama yaparak sayıyı düzelttiğini, yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hasta bir bebeğin denetim sırasında hastanenin sorun yaşamaması için denetim süresince yeri belli olmayan bir alana götürüldüğünü söyledi.TRG Hastanesi’nde doktor olan Mehmet Gürül, TRG Hospitalist ve Bağcılar Şafak Hastanesi’nde hemşire olan Mehmet Halis Başli ile yaptığı görüşmede, uzun süre entübe olarak gösterilen hastaların, bebeklerin kasıtlı olarak yoğun bakımda tutulduklarının, usulsüz entübe edildiklerinin ortaya çıkmaması için akciğer filmlerinin hepsinin dijital görüntülerinin silinmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/yenidogan-cetesi-nasil-tespit-edildi-bakan-memisoglundan-yeni-aciklama-1089509915.html
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sağlık bakanlığı, denetim, bebek, yenidoğan çetesi
sağlık bakanlığı, denetim, bebek, yenidoğan çetesi

'Yenidoğan çetesi' iddianamesinde yeni detaylar: Denetim sırasında yoğun bakımdaki bebekleri saklamışlar

10:30 24.10.2024
© AA / Cem TekkeşinoğluYenidoğan çetesi soruşturması: Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor
Yenidoğan çetesi soruşturması: Ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Kamuoyunun gündemine oturan 'Yenidoğan bebek çetesi' iddianamesinde yeni detaylara ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı görevlileri hastaneye geldiklerinde şüphelilerin denetim süreci bitene kadar fazla hastaları yoğun bakımdan çıkarıp sakladıkları açığa çıktı.
"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde, örgüt üyelerinin faaliyet gösterdiği hastanelere yönelik yapılan eşzamanlı denetimin detayları da ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, denetimi büyük bir gizlilik içinde planladı. Bilgi sızmaması için hastanelerin isimleri, denetimi yapacak kişilere, denetimin yapılacağı günün sabahı zarf içerisinde verildi.
Hürriyet'in haberine göre, TRG Hospitalist Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Cansu Akyıldırım yine aynı hastanede çocuk doktoru olarak çalışan Mehmet Gürül’ü arayarak, “Denetime gelmişler hemen dışçıları göndersenize” diyerek ‘dışçılar’ olarak bahsettiği yenidoğan yoğun bakımda bulunması için gerekli donanım ve belgelere sahip olmayan, kadroları başka hastanelerde olan çalışanları göndermesini istedi. Çağla Durmuş’u arayan Tuğba Kaya, ‘dışçı’ olarak çalıştığı Medilife Hastanesi’nde denetim sırasında Dr. Mehmet’in, kendisine ‘alanda çık’ demesi üzerine ilaç odasına kaçtığını, denetim bitene kadar orada saklandığını anlattı. SGK sorgulamasında kaydı çıkmayan Tuğba Kaya’nın, Medilife sağlık hizmetlerinde çalıştığı 31 Ocak 2023’te çıkışının olduğu, denetim tarihinde usulsüz olarak hasta baktığı tespit edildi.

Fazla hastaları alandan çıkartıp saklamışlar

Medilife Hastanesi sekreteri Sümeyye Özdemir, örgüt yöneticisi İlker Gönen’i arayarak, alanda bulunan hasta sayısı ile sistemde kayıtlı hasta sayısının uyumsuz olduğunu, denetim geldiği sırada fazla hastaları alandan çıkartıp sakladıklarını, medikal muhasebeden ekran üzerinde oynama yaparak sayıyı düzelttiğini, yoğun bakımda tedavi görmesi gereken hasta bir bebeğin denetim sırasında hastanenin sorun yaşamaması için denetim süresince yeri belli olmayan bir alana götürüldüğünü söyledi.
TRG Hastanesi’nde doktor olan Mehmet Gürül, TRG Hospitalist ve Bağcılar Şafak Hastanesi’nde hemşire olan Mehmet Halis Başli ile yaptığı görüşmede, uzun süre entübe olarak gösterilen hastaların, bebeklerin kasıtlı olarak yoğun bakımda tutulduklarının, usulsüz entübe edildiklerinin ortaya çıkmaması için akciğer filmlerinin hepsinin dijital görüntülerinin silinmesini istedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Memişoğlu 'Yenidoğan çetesinin' nasıl tespit edildiğini açıkladı: 'Köstebek' iddiasına yanıt verdi
22 Ekim, 09:47
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