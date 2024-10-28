https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ankarada-11-kisinin-oldugu-katliam-gibi-kazada--otobus-soforu-asli-kusurlu-bulundu-1089762666.html
Ankara'da 11 kişinin öldüğü katliam gibi kazada, otobüs şoförü 'asli kusurlu' bulundu
Ankara'da 11 kişinin öldüğü katliam gibi kazada, otobüs şoförü 'asli kusurlu' bulundu
Sputnik Türkiye
Ankara'da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda otobüs şoförünün şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T17:35+0300
2024-10-28T17:35+0300
2024-10-28T17:35+0300
türkiye
otobüs
otobüs şöförü
otobüs kazası
ankara
polatlı
bilirkişi raporu
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Geçen ağustos ayında Ankara Polatlı'da bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şoför Çetin Karayel 'asli kusurlu' olarak tespit edilirken, hangi kurallara uymadığı da tek tek sıralandı. Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan şoförün, yüksek özen göstermediği vurgusu yapıldı. Makine ve elektrik mühendisleri ile trafik bilirkişilerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu kaza soruşturmasını yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.Yol boyunca tüm kameraları tek tek inceledilerBilirkişiler raporu, takograf kayıtlarının yanı sıra aracın yola ilk çıktığı andan kaza anına kadarki PTS kayıtları, güzergahtaki kamera kayıtları ile otobüsün giriş yaptığı benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kameraları inceleyerek hazırladı.Raporda, seferde "24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği" kuralının dikkate alınmadığı, dolayısıyla en az 3 sürücü ile seyahate başlanmadığı belirtildi.Araç üzerinde incelemeler, kaza tespit tutanağı, takograf kayıtları, olay yeri krokisi ve tanık beyanının değerlendirildiği ifade edilen raporda, "kazanın temel nedeninin sürücü Çetin Karayel'in kazaları önleme ve trafik güvenliği adına, otobüsünü sevk ve idare ederken, yüksek özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemesi" olduğu bildirildi.Arkadan gelen araçların selektörlerini de görmemişRaporda, dosyadaki kaza görüntülerinin de arasında bulunduğu delillerden anlaşıldığı üzere, araç seyrettiği sırada yalpaladığı, arkadan gerisinden gelen araç sürücüsünün, otobüs şoförünü uyarmak amacıyla selektör yaptığı, yolcuların ise ifadelerinde sürücünün uyuduğunu beyan ettikleri aktarıldı.Aklıselim, tecrübeli, tehlike ve riskleri öngörebilecek durumdaki şoförün aracın yük ve teknik özelliğine; görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadan seyretmemesi gerektiği ifade edilen raporda, şoförün ilerisindeki yol ve trafik durumuna yeterli ölçüde dikkatini veremediğinden aracının kontrolünü kaybettiği belirtildi. Freni kullanmaya fırsat bile bulmadan kaza yaptıOtobüsün şeritten çıkarak orta refüje düştüğüne dikkat çekilen raporda, "Şoförün,aracının fren tertibatını kullanmaya fırsat bulmadan Olukpınar Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla sürücü müteveffa Karayel'in soruşturma konusu trafik kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.Ne olmuştu?Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Karayel, yönetimindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarpmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yolcu-otobusunun-kaza-yapmadan-onceki-son-goruntuleri-muavin-soforun-videosunu-cekmis-1086753482.html
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otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, ankara, polatlı, bilirkişi raporu
otobüs, otobüs şöförü, otobüs kazası, ankara, polatlı, bilirkişi raporu
Ankara'da 11 kişinin öldüğü katliam gibi kazada, otobüs şoförü 'asli kusurlu' bulundu
Ankara'da meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda otobüs şoförünün şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı belirtildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Geçen ağustos ayında Ankara Polatlı'da bir yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şoför Çetin Karayel 'asli kusurlu' olarak tespit edilirken, hangi kurallara uymadığı da tek tek sıralandı. Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan şoförün, yüksek özen göstermediği vurgusu yapıldı.
Makine ve elektrik mühendisleri ile trafik bilirkişilerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu kaza soruşturmasını yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Yol boyunca tüm kameraları tek tek incelediler
Bilirkişiler raporu, takograf kayıtlarının yanı sıra aracın yola ilk çıktığı andan kaza anına kadarki PTS kayıtları, güzergahtaki kamera kayıtları ile otobüsün giriş yaptığı benzin istasyonu ve dinlenme tesislerindeki kameraları inceleyerek hazırladı.
Raporda, seferde "24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği" kuralının dikkate alınmadığı, dolayısıyla en az 3 sürücü ile seyahate başlanmadığı belirtildi.
Araç üzerinde incelemeler, kaza tespit tutanağı, takograf kayıtları, olay yeri krokisi ve tanık beyanının değerlendirildiği ifade edilen raporda, "kazanın temel nedeninin sürücü Çetin Karayel'in kazaları önleme ve trafik güvenliği adına, otobüsünü sevk ve idare ederken, yüksek özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemesi" olduğu bildirildi.
Arkadan gelen araçların selektörlerini de görmemiş
Raporda, dosyadaki kaza görüntülerinin de arasında bulunduğu delillerden anlaşıldığı üzere, araç seyrettiği sırada yalpaladığı, arkadan gerisinden gelen araç sürücüsünün, otobüs şoförünü uyarmak amacıyla selektör yaptığı, yolcuların ise ifadelerinde sürücünün uyuduğunu beyan ettikleri aktarıldı.
Aklıselim, tecrübeli, tehlike ve riskleri öngörebilecek durumdaki şoförün aracın yük ve teknik özelliğine; görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymadan seyretmemesi gerektiği ifade edilen raporda, şoförün ilerisindeki yol ve trafik durumuna yeterli ölçüde dikkatini veremediğinden aracının kontrolünü kaybettiği belirtildi.
Freni kullanmaya fırsat bile bulmadan kaza yaptı
Otobüsün şeritten çıkarak orta refüje düştüğüne dikkat çekilen raporda, "Şoförün,aracının fren tertibatını kullanmaya fırsat bulmadan Olukpınar Köprüsü ayaklarına çarpmasıyla sürücü müteveffa Karayel'in soruşturma konusu trafik kazasının meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.
Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Karayel, yönetimindeki 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkisinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarpmıştı.