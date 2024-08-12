https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yolcu-otobusunun-kaza-yapmadan-onceki-son-goruntuleri-muavin-soforun-videosunu-cekmis-1086753482.html

Yolcu otobüsünün kaza yapmadan önceki son görüntüleri: Muavin, şoförün videosunu çekmiş

Yolcu otobüsünün kaza yapmadan önceki son görüntüleri: Muavin, şoförün videosunu çekmiş

Sputnik Türkiye

Ağrı’dan İzmir’e giderken Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T13:12+0300

2024-08-12T13:12+0300

2024-08-12T13:12+0300

türkiye

kaza

ankara

polatlı

trafik kazası

kamera

şoför

muavin

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9 Ağustos günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Muavin şoförü çekmişKazadan önce muavin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Başka bir görüntüde de kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor. Kazadan sonraki anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ankaradaki-otobus-kazasinda-olenlerin-yakinlari-konustu-bir-ay-sonra-dugunleri-vardi-1086686990.html

türkiye

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kaza, ankara, polatlı, trafik kazası, kamera, şoför, muavin