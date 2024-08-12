https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/yolcu-otobusunun-kaza-yapmadan-onceki-son-goruntuleri-muavin-soforun-videosunu-cekmis-1086753482.html
Yolcu otobüsünün kaza yapmadan önceki son görüntüleri: Muavin, şoförün videosunu çekmiş
Yolcu otobüsünün kaza yapmadan önceki son görüntüleri: Muavin, şoförün videosunu çekmiş
Sputnik Türkiye
Ağrı’dan İzmir’e giderken Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T13:12+0300
2024-08-12T13:12+0300
2024-08-12T13:12+0300
türkiye
kaza
ankara
polatlı
trafik kazası
kamera
şoför
muavin
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9 Ağustos günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı. Muavin şoförü çekmişKazadan önce muavin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. Başka bir görüntüde de kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor. Kazadan sonraki anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ankaradaki-otobus-kazasinda-olenlerin-yakinlari-konustu-bir-ay-sonra-dugunleri-vardi-1086686990.html
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kaza, ankara, polatlı, trafik kazası, kamera, şoför, muavin
kaza, ankara, polatlı, trafik kazası, kamera, şoför, muavin
Yolcu otobüsünün kaza yapmadan önceki son görüntüleri: Muavin, şoförün videosunu çekmiş
Ağrı’dan İzmir’e giderken Ankara’da kaza yapan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı otobüsün son görüntüleri kameraya yansıdı. Görüntülerden birinde, kazadan sonraki anlar da yer alıyor.
9 Ağustos günü Ankara’nın Polatlı ilçesinde Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait otobüs kaza yapmış, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 27 kişi yaralanmıştı.
Kazadan önce muavin hareket halinde otobüs şoförünü çektiği görüntüleri sosyal medyasında paylaştı.
Başka bir görüntüde de kaza yapan otobüsü aynı firmaya ait başka bir otobüste bulunan kişilerin çekerek sosyal medyasında paylaştığı görülüyor.
Kazadan sonraki anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıyor.