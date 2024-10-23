https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1089551047.html
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın, 2 bin 750 dolar ile gördüğü zirveyi yeniledi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T08:12+0300
2024-10-23T08:12+0300
2024-10-23T08:18+0300
ekonomi
altın
gram altın
çeyrek altın
cumhuriyet altını
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ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle birlikte altın fiyatları destek buluyor. Ons altın ve gram altından bugün yeni rekor geldi. Ons altın geçen günlerde gördüğü 2 bin 740 dolarlık zirvesini 2 bin 750 dolara taşıdı.Gram altın ne kadar oldu?Altının gram fiyatı da ons altına bağlı olarak yeni rekor kırdı. Spot piyasada gram altın 3 bin 29 TL seviyesine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın şu sıralarda, 3 bin 28 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın kaç TL?Çeyrek altın 5 bin 117, Cumhuriyet altını ise 20 bin 378 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/asgari-ucret-2025te-ne-kadar-olacak-isverenin-beklentisi-paylasildi-son-rakam-verildi-1089550630.html
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gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 23 ekim
gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç tl, altın fiyatları ne kadar, altın neden yükseliyor, altın fiyatları 23 ekim
Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
08:12 23.10.2024 (güncellendi: 08:18 23.10.2024)
Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın, 2 bin 750 dolar ile gördüğü zirveyi yeniledi. Gram altından da yeni rekor geldi. Gram altın, şu sıralarda 3 bin 28 liradan işlem görüyor. Peki, 23 Ekim altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL?
ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle birlikte altın fiyatları destek buluyor. Ons altın ve gram altından bugün yeni rekor geldi. Ons altın geçen günlerde gördüğü 2 bin 740 dolarlık zirvesini 2 bin 750 dolara taşıdı.
Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı da ons altına bağlı olarak yeni rekor kırdı. Spot piyasada gram altın 3 bin 29 TL seviyesine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın şu sıralarda, 3 bin 28 liradan alıcı buluyor.
Çeyrek altın 5 bin 117, Cumhuriyet altını ise 20 bin 378 liradan satılıyor.