https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1089551047.html

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yeni rekor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın, 2 bin 750 dolar ile gördüğü zirveyi yeniledi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T08:12+0300

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2024-10-23T08:18+0300

ekonomi

altın

gram altın

çeyrek altın

cumhuriyet altını

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ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle birlikte altın fiyatları destek buluyor. Ons altın ve gram altından bugün yeni rekor geldi. Ons altın geçen günlerde gördüğü 2 bin 740 dolarlık zirvesini 2 bin 750 dolara taşıdı.Gram altın ne kadar oldu?Altının gram fiyatı da ons altına bağlı olarak yeni rekor kırdı. Spot piyasada gram altın 3 bin 29 TL seviyesine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın şu sıralarda, 3 bin 28 liradan alıcı buluyor.Çeyrek altın kaç TL?Çeyrek altın 5 bin 117, Cumhuriyet altını ise 20 bin 378 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/asgari-ucret-2025te-ne-kadar-olacak-isverenin-beklentisi-paylasildi-son-rakam-verildi-1089550630.html

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