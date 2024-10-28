https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/adanada-3-buyuklugunde-deprem-1089765619.html

Adana'da 3 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Adana Kozan ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem yüzeye yakın bir mesafede 1.4 kilometrede... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T19:30+0300

2024-10-28T19:30+0300

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afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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kozan

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Adana Kozan'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğünde depremin ardından 3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.Boğaziçi Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre Adana Kozan ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 1.4 km altında meydana gelen sarsıntı ilçe halkı tarafından hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/adana-valisinden-son-duruma-iliskin-aciklama-depremde-can-kaybi-yasanmamistir-tespit-calismalari-1089732565.html

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