https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/adana-valisinden-son-duruma-iliskin-aciklama-depremde-can-kaybi-yasanmamistir-tespit-calismalari-1089732565.html

Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir

Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir

Sputnik Türkiye

Adana Valisi Köşger, Kozan ilçesinde pazar akşamı saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığı ve yıkılan bir bina olmadığı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T01:26+0300

2024-10-28T01:26+0300

2024-10-28T01:26+0300

son depremler

adana

kozan

deprem

son depremler

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Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Ekim Pazar akşamı saat 20.07'de yaşanan depremle ilgili güncel durumu paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapının bulunmadığını da belirten Köşger, depremle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Vali Köşger, bazı köy evlerinde sıva çatlakları oluştuğunu ve 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Adana Valisi Köşger açıklamasında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/adanada-5-buyuklugunde-deprem--1089729475.html

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