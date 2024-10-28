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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir
Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir
Sputnik Türkiye
Adana Valisi Köşger, Kozan ilçesinde pazar akşamı saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığı ve yıkılan bir bina olmadığı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Ekim Pazar akşamı saat 20.07'de yaşanan depremle ilgili güncel durumu paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapının bulunmadığını da belirten Köşger, depremle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Vali Köşger, bazı köy evlerinde sıva çatlakları oluştuğunu ve 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Adana Valisi Köşger açıklamasında şunları ifade etti:
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Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir

01:26 28.10.2024
© AA / Fatih Azgın Kozan ilçesinde sarsıntının ardından Adanalılar sokağa çıktı
 Kozan ilçesinde sarsıntının ardından Adanalılar sokağa çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© AA / Fatih Azgın
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Adana Valisi Köşger, Kozan ilçesinde pazar akşamı saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığı ve yıkılan bir bina olmadığı bilgisini paylaştı. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten vali, bazı köy evlerinde çatlaklar meydan geldiğini açıkladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Ekim Pazar akşamı saat 20.07'de yaşanan depremle ilgili güncel durumu paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.
5 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapının bulunmadığını da belirten Köşger, depremle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Vali Köşger, bazı köy evlerinde sıva çatlakları oluştuğunu ve 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Adana Valisi Köşger açıklamasında şunları ifade etti:

"Saat 20.07 itibarıyla Kozan/Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup tespit çalışmaları devam etmektedir. Beş kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ekipleri ve akredite sivil toplum kuruluşlarınca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
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Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
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