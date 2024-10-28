https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/adana-valisinden-son-duruma-iliskin-aciklama-depremde-can-kaybi-yasanmamistir-tespit-calismalari-1089732565.html
Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir
Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir
Sputnik Türkiye
Adana Valisi Köşger, Kozan ilçesinde pazar akşamı saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığı ve yıkılan bir bina olmadığı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T01:26+0300
2024-10-28T01:26+0300
2024-10-28T01:26+0300
son depremler
adana
kozan
deprem
son depremler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089732796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_caee08f722a541badc554e2a6d2d1966.jpg
Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Ekim Pazar akşamı saat 20.07'de yaşanan depremle ilgili güncel durumu paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapının bulunmadığını da belirten Köşger, depremle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.Vali Köşger, bazı köy evlerinde sıva çatlakları oluştuğunu ve 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Adana Valisi Köşger açıklamasında şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/adanada-5-buyuklugunde-deprem--1089729475.html
adana
kozan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089732796_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cdb676d1163e4864a48f51977420e932.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana deprem, son dakika deprem, deprem son dakika, deprem, adana deprem son dakika, adana son dakika, deprem, adana son dakika, adana'da deprem, son dakika deprem adana, adanada deprem, deprem son dakika, adana,adana, kayseri deprem, deprem adana, afad son depremler, mersin deprem, kozan deprem, adana'da deprem mi oldu, adana kozan, son dakika adana deprem, kozan, adana da deprem, son dakika adana, adana kozan deprem, adana'da deprem son dakika, son depremler afad, son dakika deprem kayseri, deprem kayseri, kozan deprem son dakika, afad son dakika deprem, deprem haritası, adana haber, adana da deprem mi oldu, deprem nerede oldu, sondakika deprem, kayseri'de deprem, kozan son dakika deprem, adana'da son dakika deprem, adana son dakika haber, son depremler adana, deprem adana son dakika, son dakika deprem afad, adana kozan deprem son dakika, kayseride deprem, adana'da deprem oldu, adana da deprem son dakika, kozanda deprem,
adana deprem, son dakika deprem, deprem son dakika, deprem, adana deprem son dakika, adana son dakika, deprem, adana son dakika, adana'da deprem, son dakika deprem adana, adanada deprem, deprem son dakika, adana,adana, kayseri deprem, deprem adana, afad son depremler, mersin deprem, kozan deprem, adana'da deprem mi oldu, adana kozan, son dakika adana deprem, kozan, adana da deprem, son dakika adana, adana kozan deprem, adana'da deprem son dakika, son depremler afad, son dakika deprem kayseri, deprem kayseri, kozan deprem son dakika, afad son dakika deprem, deprem haritası, adana haber, adana da deprem mi oldu, deprem nerede oldu, sondakika deprem, kayseri'de deprem, kozan son dakika deprem, adana'da son dakika deprem, adana son dakika haber, son depremler adana, deprem adana son dakika, son dakika deprem afad, adana kozan deprem son dakika, kayseride deprem, adana'da deprem oldu, adana da deprem son dakika, kozanda deprem,
Adana valisinden son duruma ilişkin açıklama: Depremde can kaybı yaşanmamıştır, tespit çalışmaları devam etmektedir
Adana Valisi Köşger, Kozan ilçesinde pazar akşamı saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığı ve yıkılan bir bina olmadığı bilgisini paylaştı. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten vali, bazı köy evlerinde çatlaklar meydan geldiğini açıkladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 27 Ekim Pazar akşamı saat 20.07'de yaşanan depremle ilgili güncel durumu paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.
5 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapının bulunmadığını da belirten Köşger, depremle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Vali Köşger, bazı köy evlerinde sıva çatlakları oluştuğunu ve 5 kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Adana Valisi Köşger açıklamasında şunları ifade etti:
"Saat 20.07 itibarıyla Kozan/Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup tespit çalışmaları devam etmektedir. Beş kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ekipleri ve akredite sivil toplum kuruluşlarınca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."