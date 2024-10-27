https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/adanada-5-buyuklugunde-deprem--1089729475.html
Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T20:16+0300
2024-10-27T20:16+0300
2024-10-27T21:22+0300
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6 şubat kahramanmaraş depremi
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.Adana'da depremi yaşayanlar 6 Şubat depremlerinden bu yana yaşadıkları en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.Depremin derinliği ile ilgili AFAD, 20 kilometre bilgisini paylaşırken, Kandilli Rasathanesi derinliği 5 kilometre olarak açıkladı. Bakan Yerlikaya'dan açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme dair ilk açıklama geldi. An itibariyle bir olumsuz durumun olmadığını bildiren Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:Bakan Uraloğlu: Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmediUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ulaşım ve haberleşmeye dair bir sorun olmadığını sosyal medyadan yaptığı açıklamaya ile paylaştı:6 Şubat depremleri hangi illerde hissedilmişti?Merkez üssü Kahramanmaraş olması nedeniyle Kahramanmaraş depremi olarak da anılan 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da da hissedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/deprem-uzmani-aman-dikkat-diyerek-bir-kenti-uyardi-7nin-uzerinde-deprem-bekleniyor-1089550110.html
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Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem
20:16 27.10.2024 (güncellendi: 21:22 27.10.2024)
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saha taramalarının hemen başlatıldığını ve şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.
Adana'da depremi yaşayanlar 6 Şubat depremlerinden bu yana yaşadıkları en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.
Depremin derinliği ile ilgili AFAD, 20 kilometre bilgisini paylaşırken, Kandilli Rasathanesi derinliği 5 kilometre olarak açıkladı.
Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme dair ilk açıklama geldi. An itibariyle bir olumsuz durumun olmadığını bildiren Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:
"Adana’nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Bakan Uraloğlu: Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ulaşım ve haberleşmeye dair bir sorun olmadığını sosyal medyadan yaptığı açıklamaya ile paylaştı:
"Adana’da 5 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun."
6 Şubat depremleri hangi illerde hissedilmişti?
Merkez üssü Kahramanmaraş olması nedeniyle Kahramanmaraş depremi olarak da anılan 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da da hissedilmişti.