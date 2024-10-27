https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/adanada-5-buyuklugunde-deprem--1089729475.html

Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.0 olarak... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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adana

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son depremler

kozan

6 şubat kahramanmaraş depremi

kandilli rasathanesi

afad

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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi.Adana'da depremi yaşayanlar 6 Şubat depremlerinden bu yana yaşadıkları en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.Depremin derinliği ile ilgili AFAD, 20 kilometre bilgisini paylaşırken, Kandilli Rasathanesi derinliği 5 kilometre olarak açıkladı. Bakan Yerlikaya'dan açıklamaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan depreme dair ilk açıklama geldi. An itibariyle bir olumsuz durumun olmadığını bildiren Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:Bakan Uraloğlu: Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmediUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ulaşım ve haberleşmeye dair bir sorun olmadığını sosyal medyadan yaptığı açıklamaya ile paylaştı:6 Şubat depremleri hangi illerde hissedilmişti?Merkez üssü Kahramanmaraş olması nedeniyle Kahramanmaraş depremi olarak da anılan 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da da hissedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/deprem-uzmani-aman-dikkat-diyerek-bir-kenti-uyardi-7nin-uzerinde-deprem-bekleniyor-1089550110.html

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