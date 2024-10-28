https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/aceleci-bebek-ambulansi-beklemedi-sehirlerarasi-otobuste-dunyaya-geldi-1089752614.html
Aceleci bebek, ambulansı beklemedi, şehirlerarası otobüste dünyaya geldi
Aceleci bebek, ambulansı beklemedi, şehirlerarası otobüste dünyaya geldi
Sputnik Türkiye
Sakarya'dan Bolu'ya giden şehirlerarası otobüste dünyaya gelen 'aceleci bebek' hastanede kontrol edildi. 3 kilo 200 gram olan bebeğin sağlık durumu iyi. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T14:17+0300
2024-10-28T14:17+0300
2024-10-28T14:17+0300
yaşam
otobüs
bebek
düzce
metrobüs
doğum
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İstanbul'da metrobüste dünyaya gelen bebekten sonra aceleci bir bebek de şehirlerarası otobüste dünyaya merhaba dedi. Sakarya'dan Bolu'ya gitmek için otobüse binen hamile kadının sancıları Düzce'de başladı. Bunun üzerine otobüs Düzce Otogarı'nda durdu ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ama aceleci bebek, hastaneye gitmeye fırsat kalmadan otobüsün içerisinde dünyaya geldi. Anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.Ekip gittiğinde zaten doğmuştuDüzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Özge Yurtseven anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Acil sağlık ekiplerine haber verilmiş. Ekip gittiğinde zaten bebek doğmuş durumda imiş. Annenin ikinci çocuğu olduğu için doğumun hızlı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bebek ambulans ile hastanemize getirildi. Bebeğin ilk müdahalesini yaptık. Ön muayenesini yaparak gayet sağlıklı olduğunu gördük. 3 bin 200 gram ağırlığında dünyaya gelmiş. Anne ve bebeğinin sağlık durumları gayet iyi durumda. Şu anda gözlem altına alarak kontrollerini yapıyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tarihinde-bir-ilk-metrobuste-dogan-yilmaz-bebege-istanbulda-omur-boyu-ulasim-ucretsiz-olacak-1089322628.html
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otobüs, bebek, düzce, metrobüs, doğum
otobüs, bebek, düzce, metrobüs, doğum
Aceleci bebek, ambulansı beklemedi, şehirlerarası otobüste dünyaya geldi
Sakarya'dan Bolu'ya giden şehirlerarası otobüste dünyaya gelen 'aceleci bebek' hastanede kontrol edildi. 3 kilo 200 gram olan bebeğin sağlık durumu iyi.
İstanbul'da metrobüste dünyaya gelen bebekten sonra aceleci bir bebek de şehirlerarası otobüste dünyaya merhaba dedi.
Sakarya'dan Bolu'ya gitmek için otobüse binen hamile kadının sancıları Düzce'de başladı. Bunun üzerine otobüs Düzce Otogarı'nda durdu ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ama aceleci bebek, hastaneye gitmeye fırsat kalmadan otobüsün içerisinde dünyaya geldi. Anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.
Ekip gittiğinde zaten doğmuştu
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Özge Yurtseven anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Acil sağlık ekiplerine haber verilmiş. Ekip gittiğinde zaten bebek doğmuş durumda imiş. Annenin ikinci çocuğu olduğu için doğumun hızlı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bebek ambulans ile hastanemize getirildi. Bebeğin ilk müdahalesini yaptık. Ön muayenesini yaparak gayet sağlıklı olduğunu gördük. 3 bin 200 gram ağırlığında dünyaya gelmiş. Anne ve bebeğinin sağlık durumları gayet iyi durumda. Şu anda gözlem altına alarak kontrollerini yapıyoruz" diye konuştu.