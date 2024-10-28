https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/aceleci-bebek-ambulansi-beklemedi-sehirlerarasi-otobuste-dunyaya-geldi-1089752614.html

Aceleci bebek, ambulansı beklemedi, şehirlerarası otobüste dünyaya geldi

Aceleci bebek, ambulansı beklemedi, şehirlerarası otobüste dünyaya geldi

Sputnik Türkiye

Sakarya'dan Bolu'ya giden şehirlerarası otobüste dünyaya gelen 'aceleci bebek' hastanede kontrol edildi. 3 kilo 200 gram olan bebeğin sağlık durumu iyi. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T14:17+0300

2024-10-28T14:17+0300

2024-10-28T14:17+0300

yaşam

otobüs

bebek

düzce

metrobüs

doğum

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İstanbul'da metrobüste dünyaya gelen bebekten sonra aceleci bir bebek de şehirlerarası otobüste dünyaya merhaba dedi. Sakarya'dan Bolu'ya gitmek için otobüse binen hamile kadının sancıları Düzce'de başladı. Bunun üzerine otobüs Düzce Otogarı'nda durdu ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ama aceleci bebek, hastaneye gitmeye fırsat kalmadan otobüsün içerisinde dünyaya geldi. Anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.Ekip gittiğinde zaten doğmuştuDüzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Özge Yurtseven anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Acil sağlık ekiplerine haber verilmiş. Ekip gittiğinde zaten bebek doğmuş durumda imiş. Annenin ikinci çocuğu olduğu için doğumun hızlı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bebek ambulans ile hastanemize getirildi. Bebeğin ilk müdahalesini yaptık. Ön muayenesini yaparak gayet sağlıklı olduğunu gördük. 3 bin 200 gram ağırlığında dünyaya gelmiş. Anne ve bebeğinin sağlık durumları gayet iyi durumda. Şu anda gözlem altına alarak kontrollerini yapıyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tarihinde-bir-ilk-metrobuste-dogan-yilmaz-bebege-istanbulda-omur-boyu-ulasim-ucretsiz-olacak-1089322628.html

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