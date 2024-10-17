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Tarihinde bir ilk: Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz olacak
Tarihinde bir ilk: Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta doğum sancıları başlayan Hanife Mete, hastaneye gitmek için taksi bulamayınca metrobüse binmek zorunda kaldı ve yolculuk sırasında doğum... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T08:06+0300
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metrobüs
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doğum
doğum günü
doğum yapmak
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istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)
ekrem imamoğlu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yılmaz bebeğin ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu. İmamoğlu, "Metrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek, İstanbulkart ile toplu taşımayı ömür boyu ücretsiz kullanacak" dedi.Metrobüs şoförü olay anını anlattıYılmaz bebeğin doğduğu 34 AS Avcılar–Söğütlüçeşme hattında görev yapan metrobüs şoförü Mustafa Bozdemir, o anları paylaştı. Bozdemir, Küçükçekmece durağına yaklaştıklarında Hanife Mete'nin sancılarının artması üzerine yolcuları tahliye ettiğini belirtti. "Aracımızı en uygun yere çektik ve 112'yi aradım. Sağlık ekipleri kısa sürede geldi," diye konuşan Bozdemir, "Böyle bir olaya tanıklık edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Çok güzel bir olaydı," dedi.Yılmaz Bebek İstanbul’un simgesi olduMetrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek, İETT'nin tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazındı. Hem İBB'nin jesti hem de olayın sıradışı doğası, bebeği bir anda İstanbul’un simgelerinden biri haline getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun verdiği ömür boyu ücretsiz toplu taşıma kartı, bu unutulmaz anıyı taçlandırdı.
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metrobüs, doğum, doğum günü, doğum yapmak, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ekrem imamoğlu
metrobüs, doğum, doğum günü, doğum yapmak, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ekrem imamoğlu

Tarihinde bir ilk: Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz olacak

08:06 17.10.2024
© AA / Hakan Akgünotobüs, metrobüs
otobüs, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA / Hakan Akgün
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İstanbul Esenyurt'ta doğum sancıları başlayan Hanife Mete, hastaneye gitmek için taksi bulamayınca metrobüse binmek zorunda kaldı ve yolculuk sırasında doğum yaptı. Aile, dünyaya gelen erkek bebeklerine Yılmaz adını verdi. Bu olay, İETT tarihine geçen ilk metrobüs doğumu olarak kaydedilirken Yılmaz bebek İstanbul’da ömür boyu ücretsiz kullanacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yılmaz bebeğin ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu. İmamoğlu, "Metrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek, İstanbulkart ile toplu taşımayı ömür boyu ücretsiz kullanacak" dedi.

Metrobüs şoförü olay anını anlattı

Yılmaz bebeğin doğduğu 34 AS Avcılar–Söğütlüçeşme hattında görev yapan metrobüs şoförü Mustafa Bozdemir, o anları paylaştı. Bozdemir, Küçükçekmece durağına yaklaştıklarında Hanife Mete'nin sancılarının artması üzerine yolcuları tahliye ettiğini belirtti. "Aracımızı en uygun yere çektik ve 112'yi aradım. Sağlık ekipleri kısa sürede geldi," diye konuşan Bozdemir, "Böyle bir olaya tanıklık edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Çok güzel bir olaydı," dedi.

Yılmaz Bebek İstanbul’un simgesi oldu

Metrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek, İETT'nin tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazındı. Hem İBB'nin jesti hem de olayın sıradışı doğası, bebeği bir anda İstanbul’un simgelerinden biri haline getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun verdiği ömür boyu ücretsiz toplu taşıma kartı, bu unutulmaz anıyı taçlandırdı.
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