https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tarihinde-bir-ilk-metrobuste-dogan-yilmaz-bebege-istanbulda-omur-boyu-ulasim-ucretsiz-olacak-1089322628.html

Tarihinde bir ilk: Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz olacak

Tarihinde bir ilk: Metrobüste doğan Yılmaz bebeğe İstanbul’da ömür boyu ulaşım ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta doğum sancıları başlayan Hanife Mete, hastaneye gitmek için taksi bulamayınca metrobüse binmek zorunda kaldı ve yolculuk sırasında doğum... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T08:06+0300

2024-10-17T08:06+0300

2024-10-17T08:06+0300

metrobüs

yaşam

doğum

doğum günü

doğum yapmak

iett

istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett)

ekrem imamoğlu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yılmaz bebeğin ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını duyurdu. İmamoğlu, "Metrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek, İstanbulkart ile toplu taşımayı ömür boyu ücretsiz kullanacak" dedi.Metrobüs şoförü olay anını anlattıYılmaz bebeğin doğduğu 34 AS Avcılar–Söğütlüçeşme hattında görev yapan metrobüs şoförü Mustafa Bozdemir, o anları paylaştı. Bozdemir, Küçükçekmece durağına yaklaştıklarında Hanife Mete'nin sancılarının artması üzerine yolcuları tahliye ettiğini belirtti. "Aracımızı en uygun yere çektik ve 112'yi aradım. Sağlık ekipleri kısa sürede geldi," diye konuşan Bozdemir, "Böyle bir olaya tanıklık edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Çok güzel bir olaydı," dedi.Yılmaz Bebek İstanbul’un simgesi olduMetrobüste dünyaya gelen Yılmaz Bebek, İETT'nin tarihinde bir ilk olarak hafızalara kazındı. Hem İBB'nin jesti hem de olayın sıradışı doğası, bebeği bir anda İstanbul’un simgelerinden biri haline getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun verdiği ömür boyu ücretsiz toplu taşıma kartı, bu unutulmaz anıyı taçlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/tum-il-bu-iddia-ile-karisti-cumhuriyet-bassavcisi-sevgilisinin-eski-sevgililerini-gozaltina-aldirdi-1089322428.html

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Sputnik Türkiye

metrobüs, doğum, doğum günü, doğum yapmak, iett, istanbul elektrik tramvay ve tünel işletmeleri (iett), ekrem imamoğlu