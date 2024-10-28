https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/2020den-beri-7-kez-secime-giden-bulgaristanda-secim-sonuclari-yine-karmasayi-gosteriyor-1089760010.html

2020'den beri 7 kez seçime giden Bulgaristan'da seçim sonuçları yine karmaşayı gösteriyor

2020'den beri 7 kez seçime giden Bulgaristan'da seçim sonuçları yine karmaşayı gösteriyor

Sputnik Türkiye

Tekrardan erken seçime giden Bulgaristan'da merkez sağ partisi GERB yüzde 36 oy ile birinci çıktı. Koalisyon hükümetinin kurulacağı ülkede istikrarın sağlanıp... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T17:15+0300

2024-10-28T17:15+0300

2024-10-28T17:25+0300

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Bulgaristan'da 27 Ekim'de gerçekleşen erken seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 9 siyasi parti ve koalisyon, seçim kurallarındaki yüzde 4'lük barajı aşarak parlamentoya girmeye hak kazandı. Katılım oranı yüzde 36 olarak gerçekleşen seçimde, 240 sandalyeli yeni parlamentoya en yüksek oyu alan partinin Boyko Borisov liderliğindeki merkez sağ Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi olduğunu açıklandı. GERB oyların yüzde 26,4’ünü alırken, onu yüzde 14,23 oy oranıyla NATO yanlısı Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı izledi. Üçüncü sırada ise Rusya ile yakın ilişkilere sahip Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi yüzde 13,38 oyla yer aldı. Parlamentoya giren diğer partiler arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Hak ve Özgürlükler İttifakı (ASP), 'Böyle bir Halk Var '(İTN), 'Meç' (Kılıç) ve 'Veliçie' (Yücelik) partileri bulunuyor. Seçimin nihai sonuçlarının 31 Ekim’de açıklanması bekleniyor. Eski Başbakan Borisov yine en büyük adaySeçimlerde en yüksek oyu alan GERB’in lideri ve eski başbakan Boyko Borisov, başbakan adayı olmaya hazır olduğunu açıklarken, koalisyon için 'Vızrajdane dışında' tüm siyasi güçlerle müzakere yapabileceğini ifade etti. Ancak uzmanlar, bölünmüş parlamento yapısında GERB'in koalisyon hükümetinin kurmasının zor olacağını de belirtiyor. Bitmeyen seçim sarmalı2020’deki yolsuzluk karşıtı protestoların ardından yapılan yedinci seçim olan bu süreç, Bulgaristan’da istikrarsız koalisyonlar ve tekrarlanan seçimlerle sonuçlandı. Yaygın seçmen yorgunluğu ve siyasetçilere olan güven kaybı, Rusya ile yakın ilişkiler isteyen Vızrajdane partisinin popülerliğini arttırıyor. NATO üyeliği ve Rusya yaptırımları tartışılıyorBuna ek olarak halk, son yıllarda Rusya'ya karşı düşmanca kararlar alan hükümet ardından NATO üyeliğinden çıkma ve yaptırımların sonlandırması gibi konularda referandum istiyor. AB'nin sürekli tehditi ile karşı karşıya kalan ülke, 'gereken reformları' yapmadığı takdirde 'Avrupa fonlarından' mahrum kalabilir. Türkiye ve Müslümanların oyları nasıl görünüyor? Bulgaristan'da geleneksel olarak Türk ve Müslümanların oylarını alan HÖH Partisi'nin seçim öncesi ikiye bölünmüş, eski parlamentoda temsili bulunan partinin Eş Başkanı Delyan Peevski, parlamento grubunda yer alan milletvekillerin bir kısmı ile birlikte 'HÖH-Yeni Başlangıç' isimli bir parti kurmuştu. 'HÖH-Yeni Başlangıç', yurt içinde ve yurt dışında yapılan son seçimde toplam 268 bine yakın oy aldı. Eski HÖH partisinin Onursal Lideri Ahmet Doğan’ın yandaşlarının oluşturduğu Hak ve Özgürlükler İttifakı (APS) ise bu seçimde HÖH-Yeni Başlangıç partisine rakip olarak katıldı. APS ise bu seçimde yaklaşık 175 bin oy topladı. 27 Ekim'deki seçimde, 168 sandığın kurulduğu Türkiye'de 46 bin civarında oy verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/kriz-ve-skandal-japonyada-abd-isgali-ardindan-1955ten-beri-ulkeyi-yoneten-liberal-parti-secimlerde-1089754223.html

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