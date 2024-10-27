https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/yildiz-futbolcu-turk-futbol-kuluplerini-satin-almayi-dusunuyor-listede-hangi-takimlar-var--1089714321.html
Yıldız futbolcu Didier Drogba Türk futbol kulüplerini satın almayı düşünüyor: Listede hangi takımlar var?
Yıldız futbolcu Didier Drogba Türk futbol kulüplerini satın almayı düşünüyor: Listede hangi takımlar var?
Sputnik Türkiye
Fildişili yıldız oyuncu Didier Drogba'nın 2013-14 yıllarında giydiği Galatasaray forması ardından Türk liginden bir futbol kulübü almak istediği iddia... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T10:27+0300
2024-10-27T10:27+0300
2024-10-27T10:38+0300
spor
didier drogba
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
avrupa futbol şampiyonası
bursaspor
altınordu
altınordu spor kulübü
sakaryaspor
yatırım
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Eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, Türkiye’den bir kulüp satın almak için girişimlere başladı. 2013-2014 sezonunda Galatasaray forması giyen Fildişili yıldız, Türk futboluna yatırım yaparak yeniden futbol dünyasında yer almak istiyor. Drogba’nın öncelikle alt liglerden bir takım satın almayı planladığı ve bu bağlamda Anadolu’nun köklü kulüpleriyle temas kurduğu öğrenildi.'Hedefte Bursaspor var'İlk hedef olarak Bursaspor’u belirlediği belirtilen Drogba’nın, bu tercihte Bursaspor’un köklü bir geçmişe sahip olması, geniş bir taraftar kitlesine hitap etmesi ve Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış olması gibi faktörlerin etkili olduğu ifade ediliyor.Ayrıca, Drogba’nın Bursaspor dışında Altınordu ve Sakaryaspor gibi kulüplerle de ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Altınordu’nun altyapıya yaptığı yatırımlar ve genç futbolculara olan önemi, Sakaryaspor’un ise köklü geçmişi ve potansiyeli, Drogba’nın ilgi alanına giren özellikler olarak öne çıkıyor.
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didier drogba, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası, bursaspor, altınordu, altınordu spor kulübü, sakaryaspor, yatırım, türkiye
didier drogba, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası, bursaspor, altınordu, altınordu spor kulübü, sakaryaspor, yatırım, türkiye
Yıldız futbolcu Didier Drogba Türk futbol kulüplerini satın almayı düşünüyor: Listede hangi takımlar var?
10:27 27.10.2024 (güncellendi: 10:38 27.10.2024)
Fildişili yıldız oyuncu Didier Drogba'nın 2013-14 yıllarında giydiği Galatasaray forması ardından Türk liginden bir futbol kulübü almak istediği iddia ediliyor.
Eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, Türkiye’den bir kulüp satın almak için girişimlere başladı. 2013-2014 sezonunda Galatasaray forması giyen Fildişili yıldız, Türk futboluna yatırım yaparak yeniden futbol dünyasında yer almak istiyor. Drogba’nın öncelikle alt liglerden bir takım satın almayı planladığı ve bu bağlamda Anadolu’nun köklü kulüpleriyle temas kurduğu öğrenildi.
İlk hedef olarak Bursaspor’u belirlediği belirtilen Drogba’nın, bu tercihte Bursaspor’un köklü bir geçmişe sahip olması, geniş bir taraftar kitlesine hitap etmesi ve Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış olması gibi faktörlerin etkili olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca, Drogba’nın Bursaspor dışında Altınordu ve Sakaryaspor gibi kulüplerle de ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Altınordu’nun altyapıya yaptığı yatırımlar ve genç futbolculara olan önemi, Sakaryaspor’un ise köklü geçmişi ve potansiyeli, Drogba’nın ilgi alanına giren özellikler olarak öne çıkıyor.