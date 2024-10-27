https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/uefadan-sarhos-hakemlere-kirmizi-kart-yol-tabelasi-calan-iki-sampiyonlar-ligi-hakem-gorevden-1089712910.html

UEFA'dan 'sarhoş' hakemlere 'kırmızı kart': Yol tabelası çalan iki Şampiyonlar Ligi hakemi görevden uzaklaştırıldı

UEFA'dan 'sarhoş' hakemlere 'kırmızı kart': Yol tabelası çalan iki Şampiyonlar Ligi hakemi görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

UEFA, iki Polonyalı hakemi sarhoş bir şekilde yol tabelasını çaldıkları iddiasıyla görevden uzaklaştırdı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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UEFA, Şampiyonlar Ligi’nin Ağustos 2024’teki bir eleme maçı öncesinde sarhoş bir halde yol tabelası çaldıkları iddiasıyla iki Polonyalı hakemi görevden uzaklaştırdı. Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial adlı hakemler, Lublin’de oynanacak olan Dynamo Kiev - Rangers karşılaşmasında VAR hakemi olarak görevlendirilmişti. Ancak maç öncesi sabah saatlerinde yapılan polis kontrolünde hakemler alkollü halde yakalandı ve yanlarında bir yol tabelası bulundu.Polonya basınına göre, yapılan alkol ölçümünde hakemlerin kanında 1,7 ve 1,8 promil alkol tespit edildi. Bu olay sonrası UEFA, hakemleri Haziran 2025’e kadar görevden uzaklaştırma kararı aldı. Maça ise farklı hakemler atandı.

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