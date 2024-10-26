https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yildiz-oyuncu-alperen-sengun-nbade-sezona-harika-basladi-ilk-iki-macta-iki-double-double--1089695981.html

Yıldız oyuncu Alperen Şengün, NBA'de sezona harika başladı: İlk iki maçta, iki double-double

Yıldız oyuncu Alperen Şengün, NBA'de sezona harika başladı: İlk iki maçta, iki double-double

Sputnik Türkiye

NBA'de oynayan yıldız oyuncu Alperen Şengün, sezona iyi başladı. İlk iki maçta birden double-double yapan Şengün, 16 sayı 15 ribaund ile Rockets'ı maça... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

alperen şengün

basketbol

türkiye a milli basketbol takımı

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

nba

houston rockets

amerika

abd

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Houston Rockets, NBA sezonunun ikinci maçında Memphis Grizzlies’i 128-108’lik skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçın başında geride olan Rockets, özellikle üçüncü çeyrekte gösterdiği etkili performansla tam anlamıyla maçı çevirdi. İlk yarıyı 65-59 geride kapatan Houston Rockets, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirerek farkı açtı.Takımda yedi oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Jalen Green 22 sayı ile en skorer oyuncu olarak öne çıktı. Dilon Brooks 18 sayı, Fred VanVleet ise 16 sayı ile takımına katkı sağladı.Sezona double-double ile başladı Alperen Şengün de 32 dakika süre aldığı maçta 16 sayı ve 15 ribauntla double-double yaparak dikkat çekti. Milli oyuncu, sezonun ilk maçında da Charlotte Hornets’a karşı 25 sayı ve 18 ribaunt kaydederek double-double performans sergilemişti.Memphis Grizzlies cephesinde ise Ja Morant 24, Desmond Bane 17 sayı ile takımını sırtladı. Ayrıca Scotty Pippen Jr. ve Zach Edey de 13’er sayı ile mücadele etti.

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alperen şengün, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), nba, houston rockets, amerika, abd