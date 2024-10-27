https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/ukrayna-gece-rusyaya-51-ihayla-saldirdi-1089713993.html

Ukrayna, gece Rusya'ya 51 İHA'yla saldırdı

Ukrayna, gece Rusya'ya 51 İHA'yla saldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun muharebe sahasındaki başarılarına her geçen gün yenileri eklenirken Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesisleri hedef gözetmeksizin vurmak... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T09:58+0300

2024-10-27T09:58+0300

2024-10-27T09:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

silahlı iha (siha)

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde Rusya'nın çeşitli bölgelerine 51 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.Bakanlık, "Geride kalan gece boyunca Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'ları kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimi sırasında hava savunma araçları tarafından 51 Ukrayna İHA'sı imha edildi ve durduruldu" ifadelerini kullandı.Savunma Bakanlığı, Tambov Bölgesi'nde 18, Belgorod Bölgesi'nde 16, Bryansk, Lipetsk ve Oryol bölgelerinde 4'er, Voronej Bölgesi'nde 3 ve Kursk Bölgesi'nde 1 İHA'nın vurulduğunu kaydetti.Bakanlığın aktardığına göre Azak Denizi semalarında da Ukrayna ordusu tarafından gönderilen 1 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini giderek sıklaştırıyor. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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