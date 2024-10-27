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El Clasico'da büyük fark: Barcelona, Real Madrid'in 42 maç yenilmezlik rekorunu 4-0 ile geçti
El Clasico'da büyük fark: Barcelona, Real Madrid'in 42 maç yenilmezlik rekorunu 4-0 ile geçti
Sputnik Türkiye
El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'e kendi sahasında 4-0 yendi. Maça 36 yaşındaki Lewandowski damgasını vururken, Fransız yıldız Mbappe beklentileri... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T06:18+0300
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La Liga’nın 11. haftasında Real Madrid ve Barcelona, Santiago Bernabeu’da El Clasico mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı dengede geçen maçta, Barcelona, ikinci yarıda etkili hücumlarıyla skoru lehine çevirmeyi başardı. Lewandowski'nin yıldızı parladıRobert Lewandowski, 54. ve 56. dakikalarda attığı iki golle Barcelona’yı öne geçirirken, 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha’nın golleri galibiyeti pekiştirdi. Mbappe isteneni veremedi Real Madrid, hızlı oyuncularıyla pozisyon bulsa da Mbappe’nin kaçırdığı net fırsatlar ve iki ofsayt golü skora etki edemedi. İlk kez El Clasico’da forma giyen Kylian Mbappe, beklenen performansı sergileyemedi ve iki kez ofsayt gerekçesiyle golü iptal edildi.Barcelona’nın bu galibiyetiyle puanını 30’a çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Real Madrid ise 24 puanda kalarak ezeli rakibinin gerisinde kaldı. Arda Güler, yedek kulübesinde otururken teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmadı. Bu galibiyetle Barcelona, 2015’ten bu yana Bernabeu’da 4-0’lık bir galibiyet alarak taraftarlarını sevindirdi ve El Clasico tarihindeki galibiyet sayısını 101’e yükseltti. Real Madrid ise toplam 258 maçın ardından 105 galibiyetle önde bulunuyor.
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el clasico, barcelona, real madrid, robert lewandowski, mbappe, kylian mbappe, futbol, ispanya, ispanya milli futbol takımı, derbi
El Clasico'da büyük fark: Barcelona, Real Madrid'in 42 maç yenilmezlik rekorunu 4-0 ile geçti
06:18 27.10.2024 (güncellendi: 06:54 27.10.2024)
El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'e kendi sahasında 4-0 yendi. Maça 36 yaşındaki Lewandowski damgasını vururken, Fransız yıldız Mbappe beklentileri karşılayamadı.
La Liga’nın 11. haftasında Real Madrid ve Barcelona, Santiago Bernabeu’da El Clasico mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı dengede geçen maçta, Barcelona, ikinci yarıda etkili hücumlarıyla skoru lehine çevirmeyi başardı.
Lewandowski'nin yıldızı parladı
Robert Lewandowski, 54. ve 56. dakikalarda attığı iki golle Barcelona’yı öne geçirirken, 77. dakikada Lamine Yamal ve 84. dakikada Raphinha’nın golleri galibiyeti pekiştirdi.
Real Madrid, hızlı oyuncularıyla pozisyon bulsa da Mbappe’nin kaçırdığı net fırsatlar ve iki ofsayt golü skora etki edemedi. İlk kez El Clasico’da forma giyen Kylian Mbappe, beklenen performansı sergileyemedi ve iki kez ofsayt gerekçesiyle golü iptal edildi.
Barcelona’nın bu galibiyetiyle puanını 30’a çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Real Madrid ise 24 puanda kalarak ezeli rakibinin gerisinde kaldı. Arda Güler, yedek kulübesinde otururken teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmadı.
Bu galibiyetle Barcelona, 2015’ten bu yana Bernabeu’da 4-0’lık bir galibiyet alarak taraftarlarını sevindirdi ve El Clasico tarihindeki galibiyet sayısını 101’e yükseltti. Real Madrid ise toplam 258 maçın ardından 105 galibiyetle önde bulunuyor.