https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/ucurumda-mahsur-kalan-genc-ona-ceza-keseyim-derken-kendimize-ceza-kestik-1089724813.html

Uçurumda mahsur kalan genç: Ona ceza keseyim derken kendimize ceza kestik

Uçurumda mahsur kalan genç: Ona ceza keseyim derken kendimize ceza kestik

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir kişi, uygunsuz halde gördüğü kişiyi uyarmak için 35 metre yükseklikteki bir uçurumdan inmeye çalıştı. Kayalıklarda mahsur kalan ve yardım... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T16:15+0300

2024-10-27T16:15+0300

2024-10-27T16:15+0300

yaşam

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Olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk Kültür Parkı'nda bulunan kayalıklarda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda uygunsuz halde gördüğü bir kişiyi uyarmak isteyen N. M. A. (27), kayalıklardan aşağıya inmeye başladı. Dik ve sarp kayaların olduğu yerde daha fazla inemeyen genç, tehlikeli bir biçimde mahsur kalınca yardım isteğiyle bağırmaya başladı.İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla oluşturdukları düzenek yardımıyla genci bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Başarılı bir operasyonun ardından genç, bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra basın mensuplarına konuşan genç, “Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim” dedi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu çevredekiler tarafından 'film sahnesi gibi' izlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/taylandda-selde-mahsur-kalan-100-fil-kurtarildi-1088859577.html

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