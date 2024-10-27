Putin: Batı'nın Rus topraklarının vurulmasıyla ilgili mesajlarımı duyduğunu umuyorum
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Ukrayna yönetimi Rus topraklarının derinliklerini vurmak için hesaplar yapmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin, bu konuda verdiği mesajların Batı'da duyulduğunu umduğunu söyledi. Rus lider, böyle bir saldırının sadece NATO uzmanları tarafından düzenlenebileceğinin de altını çizdi.
Rus topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırılar düzenlenmesine verilecek iznin NATO'nun doğrudan Rusya'yla savaştığı anlamına geleceğini söylediğini anımsatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu mesajların Batı tarafından duyulduğunu umduğunu belirtti.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Rus topraklarının derinliklerinin vurulmasıyla ilgili açıklamalarının Batı tarafından duyulup duyulmadığının sorulması üzerine "Bu konuda bana bir şey söylemediler ancak umarım duymuşlardır. Zira elbette biz de, birtakım kararlar almak zorunda kalacağız" dedi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Rus topraklarının derinliklerinin vurulmasıyla ilgili açıklamalarının Batı tarafından duyulup duyulmadığının sorulması üzerine "Bu konuda bana bir şey söylemediler ancak umarım duymuşlardır. Zira elbette biz de, birtakım kararlar almak zorunda kalacağız" dedi.
'Bu sistemleri Ukraynalı birlikler kullanamaz, sadece NATO uzmanları kullanabilir'
Rusya Devlet Başkanı, demecinde Ukraynalı askerlerin söz konusu uzun menzilli silah sistemlerini kendi başlarına kullanamayacağına dikkat çekti.
"Aslında mesele, onların (NATO) birilerine bu silahları Rusya'ya karşı kullanma izni verip vermeyeceklerinde değil. Bunu daha önce de söyledim, Ukraynalı birlikler bu silahları kendi başına kullanamaz, bunu sadece NATO ülkelerinin uzmanları yapabilir. Zira bunun için Ukrayna'da olmayan uydu istihbaratına, bu istihbarat temelinde uçuş görevlerini girecek ve 'diğer tüm manipülasyonları gerçekleştirecek' uzmanlara ihtiyaç var" diye devam eden Putin, dolayısıyla bu konuda asıl meselenin NATO'nun Rusya topraklarını vurmak için kendine izin verip vermeyeceği olduğunu vurguladı.
"Aslında mesele, onların (NATO) birilerine bu silahları Rusya'ya karşı kullanma izni verip vermeyeceklerinde değil. Bunu daha önce de söyledim, Ukraynalı birlikler bu silahları kendi başına kullanamaz, bunu sadece NATO ülkelerinin uzmanları yapabilir. Zira bunun için Ukrayna'da olmayan uydu istihbaratına, bu istihbarat temelinde uçuş görevlerini girecek ve 'diğer tüm manipülasyonları gerçekleştirecek' uzmanlara ihtiyaç var" diye devam eden Putin, dolayısıyla bu konuda asıl meselenin NATO'nun Rusya topraklarını vurmak için kendine izin verip vermeyeceği olduğunu vurguladı.
'Rusya Savunma Bakanlığı çeşitli seçenekler üzerinde düşünüyor'
Bununla beraber Putin, Rus topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlenmesi halinde verilecek yanıt için Rusya Savunma Bakanlığı'nın çeşitli seçenekler üzerinde durduğunu belirtti.
Rus lider, "Buna gereğine uygun şekilde yanıt vermemiz gerekecek. Tam olarak nasıl, nerede, ne zaman karşılık vereceğimizi konuşmak için henüz erken. Elbette Savunma Bakanlığı bunun üzerine düşünüyor ve çeşitli yanıt seçenekleri önerecek" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Rus topraklarının derinliklerinin vurulması halinde bunun ABD, NATO ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olduğunu anlamına geleceğini belirtmişti. Bunun gerçekleşmesi halinde çatışmaların doğasının da değişeceğini kaydeden Putin, Rusya için doğacak yeni tehditler ışığında uygun kararlar alacakları uyarısında bulunmuştu.
Rus lider, "Buna gereğine uygun şekilde yanıt vermemiz gerekecek. Tam olarak nasıl, nerede, ne zaman karşılık vereceğimizi konuşmak için henüz erken. Elbette Savunma Bakanlığı bunun üzerine düşünüyor ve çeşitli yanıt seçenekleri önerecek" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı, Eylül ayında yaptığı açıklamada, Rus topraklarının derinliklerinin vurulması halinde bunun ABD, NATO ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olduğunu anlamına geleceğini belirtmişti. Bunun gerçekleşmesi halinde çatışmaların doğasının da değişeceğini kaydeden Putin, Rusya için doğacak yeni tehditler ışığında uygun kararlar alacakları uyarısında bulunmuştu.